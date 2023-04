Arquivo de VRSA integra programa «À Descoberta do Turismo Industrial»

O Arquivo de VRSA vai integrar o roteiro «À Descoberta do Turismo Industrial» que decorre entre os dias 10 e 16 de abril.

Vila Real de Santo António (VRSA) prepara-se para integrar o roteiro do programa «À Descoberta do Turismo Industrial», que este ano decorre entre os dias 10 e 16 de abril, através de uma exposição no seu Arquivo Histórico Municipal.

O município marcou presença ontem, segunda-feira, dia 2 de abril, em Gondomar, na apresentação da segunda edição da agenda nacional.

Este projeto, coordenado pelo Turismo de Portugal, visa dinamizar tanto o segmento turístico do património industrial e museológico, como o da indústria viva e ainda ativa de Portugal, com vista a reforçar a diversificação da oferta turística e minimizar a sazonalidade.

A valorização de uma oferta turística diferenciadora é o mote para a realização das diferentes atividades a decorrerem em várias localidades do país, promovidas pelo Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial.

O chefe do Departamento Financeiro e de Atividades Económicas, Fernando Horta, e o chefe da Divisão de Atividades Económicas, Turismo e Comunicação, José Gonçalves, representaram o município de VRSA, o qual já integra a Rede Nacional do Turismo Industrial, estrutura que conta com 142 parceiros.

Nesse sentido, VRSA marca presença na agenda com a exposição «Indústria Conserveira e Artes Litográficas em Vila Real de Santo António», patente no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes.

Trata-se de uma experiência onde será explicado todo o processo de produção de conservas, desde a captura do pescado até à cravação dos tampos das latas.

O objetivo é dar a conhecer os diversos aspetos relacionados com a indústria conserveira, nomeadamente a litografia e o quotidiano das fábricas e da sociedade na qual se enquadram.

A visita guiada é gratuita, mas necessita de marcação prévia através de telefone (281 510 260 ou (e-mail arquivo.municipal@cm-vrsa.pt).