Arqueologia subaquática volta ao estuário do Arade

Arqueologia subaquática está de volta ao estuário e embocadura do Rio Arade. Campanha de mar do projeto Water World no sítio arqueológico subaquático Arade 23.

No sítio arqueológico subaquático Arade 23, localizado entre Portimão e Lagoa, teve hoje início uma campanha de mar do projeto Water World, financiado pelo Programa Cultura do Mecanismo Financeiro EEA Grants e operacionalizado em Portugal pelo Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS/DGPC).

Até ao próximo dia 1 de abril, os técnicos do CNANS/Direção-Geral do Património Cultural, em parceria com o Museu Marítimo da Noruega (Norsk Maritimt Museum) vão aplicar e desenvolver metodologias de fotogrametria subaquática georreferenciada em contexto de um naufrágio datável do século XIX.

Esta campanha enquadra-se no programa de relações bilaterais do projeto Water World e tem por objetivo articular as metodologias de fotogrametria utilizadas pelos parceiros do Estado doador (Noruega) e de Portugal.

O Projeto Water World desenvolve trabalhos de arqueologia, conservação e divulgação do Património Arqueológico Náutico e Subaquático.

A ação envolve a colaboração de entidades locais, nomeadamente das Câmaras Municipais de Portimão e de Lagoa, e conta também com a participação de especialistas do CHAM – Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa.

Museu de Portimão como base de apoio

Esta campanha tem o Museu de Portimão como base de apoio logístico, ao colaborar na cedência de equipamentos de mergulho, no apoio topográfico e dos espaços do museu, nomeadamente da Oficina de Conservação e Restauro.

O projeto Water World visa a capacitação do CNANS da DGPC através do desenvolvimento de metodologias de registo, úteis para a monitorização e disseminação do património cultural subaquático, tendo como base a experiência prévia das instituições envolvidas.

Orçado em 995 mil euros provenientes do Mecanismo Financeiro EEA Grants, os objetivos do Water World são a salvaguarda, proteção, conservação, monitorização e disseminação de bens culturais arqueológicos nacionais provenientes de ambientes saturados de água. Trata-se de um projeto a desenvolver em quatro anos, promovido pela DGPC/CNANS em parceria com o Norsk Maritimt Museum.

Sobre o mecanismo financeiro EEA Grants

O Espaço Económico Europeu (EEA) é composto pelos Estados-Membros da União Europeia e 3 países da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), Islândia, Liechtenstein e Noruega. A DGPC é o operador do programa Cultura, tendo como parceiro a Direção-Geral das Artes. O Programa Cultura apoia projetos de desenvolvimento social e económico através da cooperação, do empreendedorismo e da gestão cultural.