Arcílio Palma e a escola de Domingos Caetano gravam no Clube de Tavira

O artista tavirense Arcílio Palma e a escola de música de Domingos Caetano vão gravar, ao vivo, no salão nobre do Clube de Tavira, um espetáculo irrepetível no sábado, dia 18 de novembro, às 16 horas.

A iniciativa, coorganizada pelo Clube de Tavira e pela Associação Plutão de Verão, foi idealizada para capacitar, divulgar e preservar a obra musical de artistas locais.

«Dedicámos o início do projeto a ajudar uma banda, The Threw, a gravar originais ao vivo pela primeira vez», revelam Filipa Teixeira e Diogo Simão, representantes das entidades organizadoras.

«Ficámos muito satisfeitos com o resultado do primeiro episódio e com o feedback do público e artistas. Decidimos manter a fórmula, mas focarmo-nos em projetos que têm contribuído nas últimas décadas para a identidade algarvia, sobretudo a de Tavira».

Arcílio Palma, artista e compositor de música popular que «anima bailes e arraiais há várias gerações, irá ter a sua obra registada num formato que a dignifique, imortalize e celebre.»

O projeto da Escola de Música da Associação Cultural Fusetense, dirigida pelo vocalista da banda Íris (Domingos Caetano), tem sido um centro de estimulação, formação e paixão para muitos músicos algarvios ao longo dos anos.

«Deixa-nos muito felizes poder criar e partilhar com o público este tributo a uma das personalidades e projetos culturais mais incontornáveis da região algarvia. A conexão entre os músicos formados nesta Escola é muito especial e esperamos poder contribuir para divulgar o seu trabalho de excelência».

«Mais uma vez,», afirmam os organizadores «o Clube de Tavira surge como ponto de convergência para um projeto de valorização da cultural local e a Plutão de Verão enquanto capacitadora de intervenções multidisciplinares. É importante que mais colaborações entre associações locais surjam, porque a atual conjectura das políticas culturais carece que vozes unidas surjam para impulsionar o sector, a sua valorização e os indispensáveis apoios».

As associações culturais Clube de Tavira e Plutão de Verão desenvolveram este projeto de valorização da cultura, património e capacitação musical com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia através de e-mail (livesessions.clubetavira@gmail.com).

Foto: pxQuim.pt