Milhos aferventados e papas doces são uma tradição algarvia que o programa «Almoce e Jante Connosco» faz renascer em Paderne.

No próximo dia 26 de novembro, domingo, Paderne acolhe o «Almoce e Jante Connosco». O programa tem como objetivo promover o convívio e a tradição, num dia em que o saber e o sabor vão estar presentes. O prato de destaque será milhos aferventados, uma receita muito antiga própria da serra e que ainda hoje é celebrada em muitos locais da região algarvia.

Há que cozer os milhos bons (os milhoes miúdos são para animais) em água com cinza, depois encher um cesto de empreita com os milhos cozidos e mergulhá-lo sucessivamente na água da fonte para os lavar.

Colocam-se os milhos num saco de pano ou de rede e esfregam-se num lavadouro como se faz à roupa num tanque de pedra. Depois voltam a ser cozidos e posteriormente são misturados à carne que ainda a fumegar será o prato rei na mesa de Natal.

O programa tem início às 10h00, com a receção dos participantes na sede do Padernense Clube. Após a recepção, segue-se um pequeno percurso de carro até ao Moinho do Leitão, para que os participantes possam conhecer o moinho em pleno funcionamento, com as velas ao vento e o grão a ser moído entre as mós.

Com o fogo de chão os participantes vão ainda aprender a fazer milhos aferventados, ao que se segue uma caminhada em descida por um caminho rural até o ponto de partida.

A próxima etapa será a Cooperativa Agrícola de Albufeira, onde às 13h00, as mesas irão oferecer os deliciosos milhos aferventados e papas doces, num almoço sobre o qual a organização diz que vai ser bem regado com os vinhos da região.

As papas doces serão a sobremesa bem ao gosto da tradição, feitas a partir de farinha fina, cozida em água com açúcar e depois cobertas de mel da serra.

As inscrições devem ser feitas até quinta-feira, dia 23 de novembro, pelo que os interessados devem contactar a Junta de Freguesia de Paderne ou o município de Albufeira, que pode ser por email (geral@freguesiadepaderne.pt ou turismo@cm-albufeira.pt) ou por telefone (961 624 529 ou 289 570 791).

A participação tem um custo de 17,50 euros, devendo os participantes pagar 50 por cento do valor no momento da inscrição, através de transferência bancária pelo IBAN: PT50 0045 7010 4000 0309 2586 0.

O «Almoce e Jante Connosco» nasceu em 2013, no «Há Festa na Aldeia», uma ação de desenvolvimento rural dinamizada pela ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Regional. Dado o seu potencial económico e cultural foi replicado pelo programa Aldeias de Portugal.

Refira-se ainda que esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Albufeira, da Junta de Freguesia de Paderne e da Associação In Loco – Desenvolvimento e Cidadania, juntamente com o apoio de outras associações, entre elas, o Aldeias de Portugal e o Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020.