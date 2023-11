APALA é a uma nova Associação de Pesca Artesanal e Lúdica no Sotavento

A APALA – Associação de Pesca Artesanal e Lúdica de Altura quer preservar o legado das gerações mais antigas de pescadores.

A APALA é designada como Associação de Pesca Artesanal e Lúdica de Altura, concelho de Castro Marim.

É uma associação sem fins lucrativos que trabalha para preservar a tradição do legado deixado ao longo dos últimos anos pelas gerações mais antigas de pescadores.

A associação promove a pesca sustentável e lúdica, a educação ambiental, a valorização da cultura da pesca e a ação pedagógica da mesma para todas as idades. Trabalha principalmente para preservar esta atividade, garantindo que a mesma continue a ser uma parte importante do Sotavento algarvio para as gerações futuras.

Na vertente pedagógica, a associação aposta em formações na área da pesca para todas as idades, onde existem protocolos que visam a colaboração entre várias entidades formadoras.

Os objetivos da APALA enquanto coletivo sem fins lucrativos «é desenvolver cada vez mais tudo o que foi deixado anteriormente pelos pescadores de Altura e tornar uma associação melhor e nobre», informa hoje a nova associação em nota enviada às redações.

A APALA declara-se «uma associação amiga do ambiente e ainda preocupada com o futuro não só do mar mas também das gerações seguintes. Ser um agente de mudança na promoção da educação ambiental e do desenvolvimento local é um dos aspetos que a nova associação pretende contribuir e dar mais destaque».

No sábado, dia 25 de novembro, realizou-se a primeira ação da associação naquilo que é considerado a preservação ambiental.

Os membros pertencentes à APALA arregaçaram todos as mangas e realizaram uma limpeza do lixo na área abrangida da associação, a praia da Alagoa.