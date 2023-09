Aos 91 anos, António Horta Correia publica o VI Volume de Memórias e Documentos pela Arandis Editora.

António Horta Correia deu à estampa o sexto volume da colecção «Memória & Documentos» de Vila Real de Santo António (VRSA), uma compilação documental única, que pretende dar a conhecer e perpetuar a História de Vila Real de Santo António, no início do século XX.

O presente volume resulta da recolha de notícias sobre Vila Real de Santo António nos anos de 1922 e 1923, quando teve início o turismo em Monte Gordo.

No entanto, mais do que uma mera compilação, a obra mostra-se enriquecida com notas de rodapé, que biografa algumas personalidades e contextualizando a notícia na realidade económica e social dessa época.

Aos 91 anos de idade, o autor mantém uma capacidade de trabalho e uma memória invejáveis, que lhe permitem dar uma utilidade pública ao acervo documental familiar, empresarial e social que foi amealhando ao longo das décadas, partilhando com o meio académico e científico e com o público em geral informações inéditas, que não se encontram nos arquivos públicos.

António Horta Correia, nascido em Vila Real de Santo António em 1932, é licenciado em Finanças e exerceu a sua atividade profissional em empresas do sector das conservas de peixe.

Professor, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de VRSA, vereador e presidente da Câmara Municipal de VRSA tem dedicado os últimos anos à investigação histórica local e à genealogia, tendo produzido um vasto conjunto de obras, que já constituem bibliografia obrigatória para quem se dedica à história desse concelho e de todo o Algarve.

Depois da publicação de «Sebastian Ramirez (1828-1900) Subsídio documental para uma biografia, (2008); «O Celebrado Mestre Cego de Campo Maior e Tavira (1649-1713), (2009); Os Mendonças das Alagoas – Ensaio Genealógico Luso-Brasileiro, (2011); «Os do Almendro», 2014; «Sebastião Vargas – Cavaleiro da Casa Real no Século XVI», 2016; em 2017 apresentou o primeiro volume da colecção «Memórias & Documentos», com documentos do seu arquivo familiar, relacionados com as personalidades José Fernandes Piloto, José Joaquim Capa e António José Piloto Capa.

O segundo volume, editado em 2019, tem a transcrição de um vasto conjunto de documentos redigidos entre 1863 e 1909 por António dos Santos Machado, uma espécie de diário de acontecimentos ocorridos em Vila Real de Santo António nesse período, contendo milhares de informações históricas inéditas.

O terceiro volume, apresentado em 2020, tem como personagens centrais os industriais Francisco Rodriguez Tenório, Juan Maestre Cumbrera e Sebastián Ramirez, grandes impulsionadores do desenvolvimento de Vila Real de Santo António.

O quarto volume, tem como figuras centrais José Francisco Guimarães e José Ribeiro Alves Júnior, sendo provavelmente a obra com maior abrangência territorial, pela dimensão regional dessas personalidades.

O quinto volume foi dedicado à vida e obra da escritora e poetisa Luthgarda Guimarães de Caires.

Neste momento, encontra-se em fase de conclusão o VII volume desta coleção.

Publicada pela Arandis Editora, a obra poderá ser adquirida aqui.