Aniversário do Auditório Carlos do Carmo celebra-se com vozes femininas

O 18º aniversário do Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, faz-se ao som de Beatriz Felício, Filipa Vieira e Rita Guerra, no dia 15 de abril.

No âmbito das celebrações do 18º Aniversário do Auditório Carlos do Carmo, o município de Lagoa apresenta o concerto «As Canções de Carlos do Carmo na Voz de Uma Mulher» no sábado, dia 15 de abril, pelas 21h00.

Cruzando gerações; Rita Guerra, Filipa Vieira e Beatriz Felício, revisitam a obra de Carlos do Carmo, interpretando alguns dos seus maiores êxitos, mas também com algumas surpresas.

Este espetáculo, que se realizou pela primeira vez no dia 18 de abril de 2018, na cerimónia do rebatismo do Auditório Carlos do Carmo (até então Auditório Municipal de Lagoa) e com a presença de Carlos do Carmo na plateia, já contou com a participação de nomes ilustres da música portuguesa como Cristina Branco, Camané, Paulo de Carvalho, Marco Rodrigues e Gil do Carmo, continuando neste caminho a homenagear a carreira de uma das maiores figuras do fado, da música e da cultura portuguesa.

«As Canções de Carlos do Carmo na Voz de Uma Mulher», um espetáculo onde apenas têm lugar canções imortalizadas na voz de Carlos do Carmo, canções que fazem também parte da vida de todos nós.

Os bilhetes para este espetáculo custam 10 euros (20 por cento de desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2022, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda na BOL e nas bilheteiras dos CTT, da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

«Um concerto imperdível, na celebração do aniversário do Auditório Carlos do Carmo», assegura a autarquia.