Ana Sério traz a exposição «Génio do Lugar» a Loulé

Artista realizou este trabalho desde 2016.

A pintora Ana Sério expõe, de 11 de março a 23 abril, a mostra «Génio do Lugar» na Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo, em Loulé.

O trabalho, que a artista realizou desde 2016, insere-se numa pesquisa plástica que pretende objetivar pictoricamente as características da paisagem da região da Gândara, inscrita na obra literária de Carlos de Oliveira, designadamente no romance Finisterra: paisagem e povoamento e no Trabalho Poético.

Partindo deste universo único, procura-se representar as várias paisagens (físicas e psicológicas) construídas pelo escritor a partir do complexo ponto de vista do narrador em diferentes fases da sua vida (criança e adulto).

Este narrador, que projeta sobre a Gândara uma luz de carência e brevidade, usa, entre os seus procedimentos, elementos como o desenho infantil, a (piro)gravura e a fotografia, tornados essenciais para a construção narrativa.

Tenta-se assim estabelecer uma relação produtiva, operativa, entre a linguagem literária e a linguagem pictórica, criando um espaço de comunicação que aproveita os diversos códigos linguísticos utilizados pelo escritor, com vista a relacioná-los entre si no suporte físico da tela ou do papel, de forma a abrir ao fruidor uma dimensão outra de perceção inesperada e rica de sugestões.

Esta exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 9h30 às 17h30, e aos sábados, entre as 9h30 e as 16h00. A inauguração acontece na sexta-feira, dia 11 de março, às 18h00.