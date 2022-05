Ana Cristina Rosa apresenta o livro «Empreender sem Desculpas» na cidade onde nasceu, na Biblioteca Municipal de Portimão, sábado, dia 28 de maio, às 18 horas.

Com base no seu desafiante percurso e a realização de centenas de mentorias com empreendedores, Ana Cristina Rosa sabe quais são as maiores inquietações de quem está a gerir um negócio. A pensar nisso, e para combater a lacuna no mercado português de um livro para empreendedores que não fosse apenas em registo de instrução, a autora criou a obra «Empreender sem Desculpas».

Este livro é um relato na primeira pessoa de todas as dificuldades, obstáculos e momentos de quase desistência de uma viagem que ainda é muito romantizada pela sociedade. Empreender é duro, mas a Empreendedora quer mostrar que quando acreditamos e adquirimos os hábitos e as estratégias certas é possível viver o nosso sonho em todo o seu esplendor.

Ao longo do livro, são explicados os vários perfis que os empreendedores devem evitar tornar-se. Mas caso algum leitor já esteja naquela fase, a autora explica como é que podem alcançar a transformação que os vai levar ao sucesso. Esta obra torna-se, assim, o aliado perfeito para quem quer ter um negócio sustentável e que não dure apenas alguns anos.

Para a autora, a apresentação do livro em Portimão assume particular importância visto que é na cidade onde ela nasceu e passou grande parte da sua infância a ler livros na Biblioteca onde vai agora apresentar o seu próprio livro. Num misto de nostalgia e emoção, Ana Cristina Rosa promete que este será um evento para celebrar os que escolhem o Empreendedorismo como um estilo de vida e acreditam nos seus sonhos, mas também servirá para inspirar quem ambiciona fazê-lo e por algum motivo ainda não mergulhou por completo neste mundo.

O livro já está disponível em várias livrarias do país, mas para quem quiser adquirir online, pode fazê-lo aqui.

Sobre a Ana Cristina Rosa

Ana Cristina Rosa é um dos principais nomes do Empreendedorismo em Portugal.

Possuiu 11 anos de experiência na área dos negócios, duas empresas de sucesso criadas do zero e foi pioneira ao criar a primeira e única certificação em Instrução Online em Portugal. Teve um contributo notável para a criação de uma nova geração de empreendedores.

As mais de 4 mil horas de coaching Individual, os 27 lançamentos de cursos online, a formação de mais de 750 empreendedores no online, as diversas certificações na área do empreendedorismo fazem com que seja uma referência e um modelo a seguir para qualquer empreendedor que quer atingir resultados.

É natural de Portimão e foi lá que passou grande parte da sua infância e onde começou a exercer a sua carreira de jornalista em vários jornais algarvios.

A sua formação académica começou com uma licenciatura em Comunicação Social e Educação Multimédia, seguida de uma Pós-graduação em Marketing Digital e Gestão de Redes Sociais e mais tarde, um Mestrado em Produção e Comunicação de Conteúdos Multimédia.

Mas a sua educação não termina por aqui. Como curiosa nata, Ana procura todos os dias atualizar os seus conhecimentos e acredita que esta busca constante promove o desenvolvimento de comportamentos e competências de um vencedor.

A residência em outras países como a Polónia, Reino Unido e Irlanda fez com que alargasse ainda mais os seus horizontes e tornou-a uma pessoa mais criativa.

Ana Cristina Rosa está constantemente a criar e a desenvolver novas ideias.

No último ano, lançou um podcast, um planner especialmente desenvolvimento para empreendedores e agora, o seu primeiro livro.

É redutor dizer que ela é apenas uma Empreendedora, quando é também Palestrante, Especialista, Mentora, Formadora, Instrutora, Consultora.

A sua grande missão reside em ajudar pessoas a transformar paixões em negócios, fazendo com que acreditem para lá do impossível.