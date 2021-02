Doze alunos das escolas do concelho de Loulé foram apurados para a fase intermunicipal do 14º Concurso Nacional de Leitura.

Os jovens foram selecionados pelo júri durante a fase municipal, que decorreu à distância, na passada segunda-feira, 8 de fevereiro.

Assim, no que respeita ao 1º Ciclo, irão representar o concelho de Loulé os alunos: Constança Sousa Rodrigues de Matos (Escola EB1 Prof. Manuel Martins Alves), Mariane Clara Borges (Escola EB1 da Estação) e Tomás Queirós Afonso (Escola EB1 Nº 4 de Loulé).

Do 2º Ciclo ficaram apurados Alexandra Kolesnikova (Escola EB2,3 São Pedro do Mar), Rita Ferreira Pedrosa (Escola EB2,3 D. Dinis) e Tiago Afonso Costa (Escola EB2,3 Padre João Coelho Cabanita).

Do 3º Ciclo, Ana Filipa Louro Cristóvão (Colégio Internacional de Vilamoura), Leonor Fantasia Coelho dos Santos (Escola EB2,3 Prof. Cavaco Silva) e Maria Inês Botelho Freitas de Lima (Escola EB2,3 Padre João Coelho Cabanita).

No caso do ensino Secundário, uma vez que apenas o Colégio Internacional de Vilamoura se inscreveu no concurso, o apuramento dos alunos decorreu logo no primeiro momento (prova na escola). Assim, Raquel Figueiredo, Matilde Teixeira e Carolina Graça são as três representantes deste nível de ensino.

Nesta edição, dadas as restrições impostas pela situação epidemiológica, não podendo sujeitar os candidatos a uma prova escrita presencial, optou-se pela realização de prova de leitura expressiva à distância.

Assim, as provas realizadas num formato online consistiram na leitura expressiva de excertos de textos das obras selecionadas para esta fase do Concurso, nomeadamente: «O Rapaz que Vivia na Televisão e outras Histórias», de Manuela Bacelar e Luísa Ducla Soares, para o 1º Ciclo; «A Casa das Bengalas», de António Mota, para o 2º Ciclo, e «O Rapaz que Prendeu o Vento», de William Kamkwamba e Bryan Mealer, para o 3º ciclo.

O júri que avaliou as provas foi composto por Ana Farrajota (Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares), Rita Moreira (diretora da Biblioteca Municipal de Loulé) e Guida Jordão (técnica da Biblioteca Municipal de Loulé).

A fase intermunicipal, que está neste ano letivo de 2020/21 a ser organizada pela Biblioteca Municipal de Tavira, irá congregar os vencedores selecionados em cada um dos municípios algarvios participantes, para a realização de provas que irão decorrer no dia 13 de abril (prova escrita) e 20 de abril (prova de palco).

O Concurso Nacional de Leitura constitui uma iniciativa que pretende promover o gosto pela leitura e estimular o treino de competências de expressão oral e de compreensão leitora, partir da leitura de obras literárias propostas a alunos desde o 1ºciclo do ensino básico até ao Secundário.