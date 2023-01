Aljezur renova o apoio à Cooperativa Lavrar o Mar

Assinado protocolo entre a cooperativa Lavrar o Mar e o município de Aljezur para a temporada de 2023 e 2024.

Foi mais uma vez assinado um protocolo de colaboração entre o município de Aljezur e a Cooperativa Lavrar o Mar, para a temporada de 2023 e 2024.

As artes no Alto da Serra e Costa Vicentina, as artes entre a Serra e o Mar, o sucesso dos anos anteriores desta programação magnifica, que invadiu estes territórios, tem trazido e fidelizado novos públicos, que enchem os vários espetáculos.

Assim, mais uma vez, este território será palco de uma série de espetáculos, desde a gastronomia, o teatro, as artes circenses, onde a interação com as populações locais, os produtos locais, as tradições e a natureza serão uma realidade.

O Lavrar o Mar tem ainda um projeto em marcha para a reabilitação da antiga escola da Bordeira, há muito abandonada.