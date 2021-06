Algarvia Arandis Editora retoma a atividade editorial

A Arandis Editora escolheu o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado hoje, 10 de junho, para anunciar a retoma da sua atividade editorial.

Uma nova página digital, uma livraria online mais dinâmica, novas obras publicadas, uma nova linha editorial denominada «Biblioteca Algarviana», a retoma do Prémio de Poesia Manuel Neto dos Santos, que passa a ser ibérico e a criação do «Prémio Victor Borges», para obras de ensaio de cariz histórico e monográfico, são as grandes novidades desta retoma editorial.

Em bom rigor a Arandis Editora não chegou a suspender completamente a actividade editorial, mas viu-se forçada a reduzir o volume de publicações e a adiar a apresentação pública de várias obras.

A primeira apresentação pública de um novo título ocorrerá no próximo dia 21 de junho, às 18 horas, na Biblioteca Municipal de Lagoa.

Trata-se da obra de Maria Helena do Carmo, «Macau no tempo áureo do comércio».

No dia 4 de julho será a vez de o Auditório do Museu Municipal de Portimão acolher a apresentação pública do Prémio Literário Lions Clube de Portimão 2020, uma antologia com os quatro contos distinguidos neste prémio.

Outras apresentações serão anunciadas de forma gradual, ainda que a Arandis Editora pretende adiar a maioria dos eventos para os meses de setembro e outubro, altura prevista para que o país obtenha a tão almejada imunidade de grupo, que permita a realização de cerimónias com o mínimo de restrições.

A editora aproveitou este período de menor atividade para reformular a sua página, que hoje anuncia publicamente, disponível aqui, que pretende prestigiar todos os intervenientes (editores, autores e leitores) e seguidores da dinâmica literária algarvia.

Com a coleção «Biblioteca Algarviana», um dos projetos em que pretende fazer um forte investimento, a Arandis Editora pretende reeditar os grandes clássicos do Algarve, hoje esquecidos ou ignorados.

Esta coleção inicia-se de forma simbólica com o título «O Algarve», de Júlio Lourenço Pinto, um périplo pelo Algarve de 1894.

O Prémio de Poesia Manuel Neto dos Santos, que teve quatro edições, regressa neste biénio com o título «Prémio Ibérico de Poesia Manuel Neto dos Santos», aberto a poetas de língua portuguesa e castelhana.

Outra novidade será a criação de um prémio literário de homenagem ao arquiteto e investigador Victor Borges.

O «Prémio de Ensaio Histórico e Monográfico Victor Borges» pretende distinguir e editar obras de cariz histórico ou monográfico sobre o Algarve, incentivando deste modo a investigação e produção de obras com esta temática.

Apesar da pausa devido ao contexto pandémico, a Arandis Editora publicou obras notáveis, como «Cartas com destino ao céu», de Vlada Serra; «Recordando o Aleixo» e «Memórias de São Tomé», ambas de José Conceição Casinha Nova; «O Ser Invisível», de Beatriz Rosário e João Sena; o segundo volume da obra poética de Emiliano da Costa, «Phlogistos», reunida e comentada por Luís Barriga; o terceiro volume de «Memórias & Documentos», de António Horta Correia; ou o romance «COVID-19 – Jogos de Poder», de Nuno Campos Inácio.

Neste período de confinamento foram ainda estabelecidas parcerias com a Edições Colibri, para a publicação da «Antologia de Contos do Algarve», com o Rotary Clube de Faro, para a publicação do Prémio Tito Olívio e com o Lions Clube de Portimão, para a publicação do seu prémio literário. Obras que viram as suas apresentações canceladas durante o confinamento, como «Ferreiras Estudo Histórico», de Idalina Nunes Nobre, ou «Convento de Nossa Senhora da Esperança – Passado, Presente e Futuro», de Rita Ceríaco, Miguel Côrte-Real e Nuno Campos Inácio, irão por fim, ser divulgadas.