Algarve Music Series 2023 traz concertos a Faro, Loulé e Tavira

O Algarve Music Series 2023 traz 10 concertos a Faro, Loulé, Tavira e Almancil entre 27 de setembro e 26 de outubro.

O Algarve Music Series (AMS), ciclo de música de câmara organizado pela violoncelista Isabel Vaz e pelo pianista Vasco Dantas, regressa no outono, com a energia e elevada qualidade artística habituais.

Os Solistas da Orquestra XXI apresentam-se na quarta-feira, dia 27 de setembro, às 21 horas, na Igreja de Almancil, na formação de octeto de cordas, num concerto com entrada livre.

Mais tarde, na sexta-feira, dia 29 de setembro, às 21 horas, a Igreja da Misericórdia de Tavira, acolhe um dos mais promissores pianistas da atualidade, o britânico Noah Zhou, com «Rindo da Tragédia» que contempla obras de Haydn, Clementi e Liszt.

Cada entrada terá um custo de 5 euros. Para este concerto é possível desde já reservar bilhetes através de email (gabpatrimonio@scmtavira.pt).

O duo Vítor Fernandes (clarinete) e Vasco Dantas (piano) apresenta-se em recital no sádado, dia 30 de setembro às 21 horas, na Igreja Matriz de Loulé.

Os músicos vão interpretar obras de Clara Schumann, Fauré e Widor. A entrada é livre.

Segue-se o recital de canto e piano «Vida e Transformação no Feminino» com Inês Simões e Vasco Dantas, na Quintinha da Música em Tavira, domingo, dia 1 de outubro, às 16 horas.

Para este recital, os bilhetes custam 25 euros e as reservas podem ser feitas através de email (peterbooker1347@gmail.com).

Arisa Fujita (violino), Isabel Vaz (violoncelo) e Daan Treur (piano) apresentam um repertório para trio com piano de Haydn e Beethoven, na sexta-feira, dia 6 de outubro, no Teatro Lethes, em Faro.

O evento está agendado para as 21h30, os bilhetes custam 10 euros e estão à venda online na bilheteira do Lethes.

O histórico teatro farenese recebe Maria João com o projeto «Songs of Shakespeare» no sábado, dia 7 de outubro, às 21h30 e e o preço dos bilhetes varia entre os 12 e os 15 euros.

O violoncelista Johannes Krebs e o pianista Vasco Dantas sobem ao palco, na Igreja da Misericórdia de Tavira, no sábado, dia 21 de outubro às 21h, com obras de Franck e Barber.

A entrada tem um custo de 5 euros e as reservas devem ser feitas através de email (gabpatrimonio@scmtavira.pt).

Como já é tradição, os diretores do Algarve Music Series, Isabel Vaz (violoncelo) e Vasco Dantas (piano) apresentam-se em recital no Clube Farense, na terça-feira, dia 24 de outubro, às 21 horas, com música de Chopin e David de Sousa.

O preço dos bilhetes é 10 euros e as reservas são feitas através de email (clubfarense@gmail.com).

No dia 25 de outubro, o aclamado duo catalão de piano a quatro mãos Carles & Sofia, apresenta-se em concerto na Igreja de São Pedro em Faro, às 21 horas. A entrada é livre e podem ser escutadas obras de Granados, Brahms e Schubert.

Por fim, o Algarve Music Series encerra em Faro, na Igreja do Carmo às 19 horas de quinta-feira, dia 26 de outubro, com a participação do Quarteto de Violoncelos da Noord Nederlands Orkest, com o violoncelista convidado Mikhail Shumov e música de Bach, Bruckner, Telemann, entre outros. A entrada é livre.

Esta edição do AMS conta com o apoio do Fundação AMMF, Associação Égide, Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Loulé, Direção Regional de Cultura do Algarve, Carlos Alonso Vinhos e Metalofarense.