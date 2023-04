Algarve junta-se à agenda nacional «À Descoberta do Turismo Industrial»

A Região de Turismo do Algarve (RTA) associa-se à segunda edição da agenda nacional «À Descoberta do Turismo Industrial», de 10 a 16 de abril.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) associa-se à segunda edição da agenda nacional «À Descoberta do Turismo Industrial», que entre os dias 10 e 16 de abril vai dinamizar mais de 170 experiências originais do Algarve ao norte do país e Açores, com o objetivo de dar a conhecer os locais associados à indústria viva e ao património industrial de Portugal.

No Algarve, a agenda «À Descoberta do Turismo Industrial» promove um total de 19 atividades de 14 parceiros regionais e percorre uma oferta turística diferenciadora, pontuada por visitas guiadas, degustações e exposições ligadas aos setores agroalimentar, da cortiça e extrativo. Estão agendadas visitas guiadas a fábricas de cortiça ou de conservas de peixe; visitas a adegas, caves e provas de vinho; visitas a olivais, lagares e provas de azeite; visitas a salinas tradicionais ou tours mineiros nas galerias de uma mina de sal-gema; visita guiada ao Museu de Portimão e exposições sobre a indústria conserveira e artes litográficas.

A divulgação do saber fazer da região contribui para a criação de uma oferta mais diversificada e sustentável, respondendo a novas tendências da procura. O Algarve tem um significativo potencial neste segmento, nomeadamente em atividades tradicionais como a recolha e transformação da cortiça, a produção de conservas de peixe, de medronho, de enchidos ou de sal, a produção de citrinos, com destaque para a laranja, a produção de materiais de construção tais como telhas, tijolos ou pavimentos em terracota.

Além de enriquecerem a experiência turística de quem visita a região, estas atividades contribuem ainda para a sustentabilidade dos produtores locais.

A RTA tem em curso um trabalho de identificação e caracterização da oferta, de capacitação dos seus agentes e da sua promoção. Até ao momento, de um universo potencial identificado de cerca de 60 recursos, um total de 21 já apresentam oferta de visita de turismo industrial observando as boas práticas orientadoras do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial, que a RTA integra desde 2020.

Atividades no Algarve

Conservas de peixe

Conserveira do Arade, Parchal, Lagoa (visita guiada à linha de produção artesanal com prova)

Museu de Portimão (visita guiada ao museu instalado na antiga fábrica de conservas Feu com enfoque na realidade fabril e social)

Arquivo Municipal de Vila Real Santo António (visita guiada à exposição sobre a indústria conserveira e as artes litográficas)

Azeite

Viveiros Monterosa, Moncarapacho, Olhão (visita guiada ao olival e lagar com prova);

Lagar dos Pardieiros, Alferce, Monchique (visita guiada ao lagar com prova; três atividades disponíveis).

Sal

Salinas do Grelha, Olhão (visita guiada às salinas tradicionais e observação de aves).

Vinho

Quinta da Tôr, Loulé (visita guiada à adega com prova);

Quinta dos Vales, Lagoa (visita guiada à adega e caves com prova, arte/esculturas);

Quinta do Francês, Silves (visita guiada à adega e caves com prova);

Adega Convento do Paraíso, Silves (visita guiada à adega com prova);

Cabrita Wines, Silves (visita guiada à vinha, adega e caves com prova; duas atividades disponíveis).

Indústria extrativa

Mina de sal-gema Techsalt, Loulé (mina em laboração a 230 m de profundidade, formações geológicas com 230 milhões de anos; três atividades disponíveis).

Cortiça