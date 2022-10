Albufeira promove formação para um novo olhar sobre a paisagem, no Centro Educativo do Cerro d’Ouro, em Paderne.

O workshop «A Cana e as suas Utilidades» insere-se no âmbito do Programa Biénio para Ação Climática dos Geoparques Portugueses 2022/23 destinado a promover atividades que contribuam através da educação, turismo e desenvolvimento comunitário, para a sustentabilidade destes territórios.

Desta forma, o aspirante a Geoparque Algarvensis, em parceria com o município de Albufeira, promove esta ação, no Centro Educativo do Cerro d’Ouro, em Paderne.

A iniciativa, que acontece no próximo dia 29 de outubro (sábado), das 10h00 às 12h30, tem como principal objetivo a divulgação da utilidade da cana, entre elas o caniço ou a cestaria, no sentido de aumentar a procura e o interesse pela mesma, potenciando uma maior recolha e limpeza dos canaviais, junto às zonas ribeirinhas.

Refira-se que, a expansão dos canaviais de Arundo donax, uma espécie invasora resistente e persistente, merece a nossa atenção, especialmente em zonas ribeiras, não só pelo efeito de obstrução dos seus leitos, mas também, porque ladeando as margens das ribeiras, ocupam o espaço das espécies ripícolas nativas, consagrando uma ameaça à vegetação e a estes ecossistemas.

O período de inscrições decorre até 26 de outubro e devem ser feitas através de email (centroeducativo.cerrouro@cm-albufeira.pt) ou por telefone (289 368 241).

«A Cana e as suas Utilidades» é uma iniciativa gratuita e limitada a 20 participantes.