Albufeira: Carlos Ferreira mostra arte «Na Rota Mediterrânica»

Setembro traz à Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira, a exposição «Na Rota Mediterrânica», baseada na Arte em Decoupage-Pop Art, da autoria de Carlos Ferreira.

A mostra inaugura no dia 2 de setembro, sexta-feira. Trata-se de um trabalho realizado pelo artista após se ter licenciado em Direito Comunitário, tendo então obtido a carta de Certificação do CEARTE, em 2021.

Neste período, afirma o artista, «experienciei a arte de bricolar, gerando movimentos visuais a partir da movimentação lúdica. Usando meios e expedientes que denunciam a ausência de um plano preconcebido. Assim todo o trabalho é constituído de diversos materiais reciclados e de componentes coletados ao longo do tempo e que estão disponíveis no meu atelier. Ao reciclar eu reflito o que se passa para além do visível Mundo. Interesso-me por emoções e pelo profundo ser social, para além do que se passa fora da realidade visual. Todo o Mundo artístico é mágico e sem limites. Um criativo questiona para fazer algo novo e único».

Parafraseando Picasso, Carlos Ferreira diz ainda que «eu pinto objetos tal como eu os imagino e não tal como eu os vejo».

Sublinhe-se que a criatividade na arte de Decoupage-Pop Art utiliza meios e expedientes que revelam a ausência de um plano pré-concebido. O trabalho é constituído «mais a partir de um trajeto do que um projeto», recorrendo a diversos materiais e componentes recolhidos ao longo do tempo e que estão disponíveis no atelier de Carlos Ferreira, para utilização na criação da sua obra.

A exposição estará patente até ao dia 28 de setembro.