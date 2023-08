O município de Albufeira volta a apresentar um programa ao ar livre de excelência nas noites de agosto, no Largo Eng. Duarte Pacheco.

O Largo Engenheiro Duarte Pacheco, um dos espaços mais emblemáticos da cidade, continua a acolher até setembro, diversos espetáculos que prometem animar residentes e turistas. É já esta noite, dia 2, que acontece o primeiro concerto da agenda com os Naira.

Estão programados, até ao fim do mês, mais quatro espetáculos, nomeadamente no dia 9, o Rancho Folclórico de Albufeira; dia 16, o concerto da Banda Alhada; dia 23, o concerto de José Praia e Aquaviva, e para a última quarta-feira do mês, a atuação da Orquestra Juvenil da Banda de Paderne. Recorde-se que a iniciativa decorre todas as quartas-feiras, a partir das 21h30.

A não perder, de igual forma, no Jardim de Montechoro as «Noites no Jardim». Trata-se de um ciclo de concertos de caráter mais intimista, ao ar livre, num espaço emblemático da cidade. Do programa constam proposto pelo município de Albufeira, ainda, quatro espetáculos musicais, que se iniciam sempre às 21h30.

No dia 5 de agosto, os Nebuchadnezzar Group abrem o ciclo de concertos do mês. O coletivo de música contemporânea ligada ao Jazz apresenta um reportório contagiante com uma estética musical diversificada.

Ray & Ventura pisam o palco no dia 11 de agosto, sexta-feira. O duo de músicos composto por Ray Van D, na voz e guitarra e João Ventura, na bateria, revisitam os maiores êxitos da música rock e pop internacional, atribuindo uma roupagem acústica e minimalista aos temas bem conhecidos de todos.

A albufeirense Filipa Sousa, que representou Portugal no Azerbaijão, em 2012, depois de ter vencido a 48.ª edição do Festival da Canção, atua no dia 19 de agosto e apresenta o novo álbum «Acreditar».

O último concerto está agendado para dia 26 de agosto. João Frade e João Silva sobem ao palco para mostrar o seu mais recente projeto «Lugares», lançado em 2021.