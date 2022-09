Exposição «Água é Vida» marca o início das Jornadas Europeias do Património 2022, no Museu de Portimão.

A exposição «Água é Vida», de Gudrun Bartels, artista alemã que durante os meses de inverno vive e trabalha no Algarve, grande parte dos quais na costa oeste do Atlântico, perto de Aljezur, inaugura na sexta-feira, dia 23 de setembro, às 18h00, no Museu de Portimão.

A iniciativa está integrada nas Jornadas Europeias do Património 2022, que decorrem entre 23 e 25 de setembro, este ano subordinadas ao tema «Património Sustentável», e onde a temática desta exposição «Água é Vida» se enquadra perfeitamente no processo de uma importante reflexão para um futuro mais sustentável e resiliente, no contexto das alterações climáticas e da degradação ambiental.

Gudrun Bartels nasceu no norte da Alemanha, em Bremen. Depois de estudar arte na Universidade de Göttingen, começou a trabalhar como artista, mostrando o seu trabalho em inúmeras exposições no país e no estrangeiro incluindo nesta sua preferida região algarvia.

O seu trabalho é muito influenciado pelo mar, com os seus fluxos e refluxos, as ondas, o vento, os cheiros, os sons e o horizonte. A sua cor favorita é, por essa razão, o azul, que se reflete numa linguagem visual muito própria, onde o elemento água predomina nas telas e na instalação que partilha nesta exposição, no Museu de Portimão.

A expressão estética e cromática dos seus trabalhos, que combina tintas a óleo e acrílicas com giz e pigmentos, é o resultado dessa inspiradora e envolvente natureza marítima, presente no geometrismo dos seus padrões gráficos, jogos de cores e abstrações da paisagem atlântica, com suas diferentes luminosidades e facetas.

A exposição ficará patente no Museu de Portimão até ao dia 13 de novembro e poderá ser visitada às terças, das 14h30 às 18h00, e de quarta a domingo, das 10h00 às 18h00.