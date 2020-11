Afonso Dias recita «O Humor na Poesia do Século XX» em Loulé. Entrada é gratuita mas lugares são limitados.

A Biblioteca Municipal de Loulé vai receber, no âmbito da promoção do livro e da leitura, o recital «O Humor na Poesia do Século XX», por Afonso Dias, na sexta-feira, dia 27 de novembro, às 19h30.

Com este recital, Afonso Dias pretende mostrar que o humor está presente na poesia do século XX. O humor é uma das chaves para a compreensão de culturas, religiões e costumes das sociedades, sendo elemento vital da condição humana

Através dos tempos, a maneira humana de sorrir modifica-se, acompanhando os costumes e correntes de pensamento. Em cada época da história humana, a forma de pensar cria e derruba paradigmas, e o humor acompanha essa tendência sociocultural. Expressões culturais do humor podem representar retratos fiéis de uma época. Nesta sessão serão abordados diversos autores.

Afonso Dias é cantor, compositor e letrista de canções, poeta intermitente, ator e encenador de teatro, dizedor de Poesia. Militou contra a ditadura e cantou nos anos 60 em inúmeras sessões a solo ou ao lado de Zeca Afonso, Francisco Fanhais, Samuel, Pedro Lobo Antunes, Pedro Barroso e muitos outros.

Conjuntamente com Fausto, José Mário Branco e Tino Flores foi, em 1974, um dos fundadores do GAC – Grupo de Ação Cultural no qual participou na produção e na gravação de 3 LP’s e 8 EP’s, e em centenas de espetáculos entre 1974 e 1978.

Foi deputado à Assembleia Constituinte em 1975/76 e é um dos signatários da Constituição da República que votou favoravelmente a 2 de abril de 1976. Em 14 de Abril de 2016 foi-lhe conferido o título de Deputado Honorário pela Assembleia da República. Há dezenas de anos que canta e diz poesia no país, pela Europa – Alemanha, Holanda, França, Inglaterra – e no Brasil.

Destinado ao público em geral, esta iniciativa tem entrada livre. No entanto, face às recomendações da Direção-Geral de Saúde, o número de participantes é limitado.