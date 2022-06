«Acts of Cod» leva a história do bacalhau ao palco do Teatro Lethes

Esquiva apresenta peça de teatro-dança encenada por Tommy Luther.

O Teatro Lethes, em Faro, recebe a 8 e 9 de Junho a peça de teatro-dança «Acts of Cod», da Esquiva – Companhia de Dança, que conta a história do bacalhau desde a perspetiva do pescador e da sociedade até à visão do próprio peixe.

Com Direcção Artística e encenação de Tommy Luther, «Acts of Cod» é uma peça multidisciplinar que cruza o teatro, a dança, o mimo, as marionetas, o vídeo e a música para explorar o impacto histórico, cultural e ambiental da pesca e do consumo do bacalhau no mundo.

Tem duração de aproximadamente 60 minutos e é interpretada por Alexandre Sá, Dóris Marcos, Inês Queirós e Sara Santervás, que conta com assistência de direcção artística, coreografia e produção de Mariana Amorim, composição e interpretação musical de Domingos Alves, cenografia e marionetas de Hugo Ribeiro, videografia de Clara Rêgo e desenho de luz de Luís Ternus e Diogo Barbedo.

«Uma viagem entre o sonho e a realidade» leva o espectador «a percorrer o alto mar e as profundezas dos oceanos, para perceber a importância que a pesca do bacalhau tem na atividade económica e na tradição alimentar portuguesa, na história da pesca e da indústria e nas ameaças causadas pelos excessos de poluição e consumo, com impacto na preservação da espécie», explicam os responsáveis.

«Se o futuro do bacalhau é incerto, será justo dizer que o nosso futuro e o da sociedade também. Acts of Cod é um desafio à reflexão sobre o paralelismo da nossa história com a do bacalhau, à necessidade de preservarmos ecossistemas e de respeitarmos espécies, sem a saga desenfreada do consumo massificado», destaca Tommy Luther.

Os bilhetes para assistir a esta produção podem ser adquiridos online (aqui) ou fisicamente, no Teatro Lethes, por 10 euros. Os menores de 30 anos ou maiores de 65 anos podem comprar ingresso por 7,5 euros.