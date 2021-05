ACTA leva as crianças numa viagem pelas palavras de Fernando Pessoa

ACTA põe em cena uma viagem pelas palavras do poeta Fernando Pessoa no Teatro Lethes, em Faro, no Dia da Criança.

Após a estreia online no dia 27 de março, do espetáculo para a infância

«Sibí & Pip», sobe agora ao palco do Teatro Lethes, no dia 1 de Junho, com três sessões, para comemorar o dia da criança da melhor forma.

A ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve inspirou-se em Fernando Pessoa para uma criação que promete animar toda a família.

«Uma viagem entre as pequenas palavras de Pessoa é uma viagem, quem sabe, de comboio, pelos carris da brincadeira, às palavras, escritas na infância ou para a infância, do poeta Fernando Pessoa. Sibí e Pip, dois dos primeiros inventados do poeta, são quem nos leva na jornada», explica a ACTA.

Jeannine Trévidic coordenou este projeto que conta com a criação e encenação do lagoense Jorge Soares, que desde há muitos anos se dedica ao teatro de marionetas.

Adriana Pereira, Luís Manhita e Raquel Ançã asseguram a manipulação das marionetas que foram construídas por este coletivo.

«Sibí é um pássaro maluco, inventor de palavras e Pip, o secretário do pequeno Pessoa, guardador esquecido dos papéis e palavras da sua arca. São eles juntamente com os personagens que vão saltando de textos como Os Ratos, O Poema Pial, O Menino que tinha um chapéu ou o Comboio descendente, que apresentam à criança as tais palavras brincadas de Pessoa. No mundo deste poeta fingidor tudo surge a partir das suas folhas de papel, dos seus escritos, das suas palavras. As palavras, as personagens que vão surgindo em cada texto e os próprios atores/ manipuladores, como cores heterónimas do poeta são o próprio fio condutor. A palavra do poeta é o ponto de partida e de chegada. A brincadeira… o caminho», assegura a ACTA.

As sessões estão marcadas para as 10h30, 14h00 e 18h30.

Os bilhetes custam 5 euros ou 3 euros para grupos de escolas e podem ser reservados por telefone (289 878 908).