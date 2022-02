Acesso Cultura regressa a Faro para debater «os nossos valores: nem tidos nem achados?» dia 15 de fevereiro no Teatro das Figuras.

Os debates Acesso Cultura regressam a Faro ao formato presencial, mais uma vez com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg).

O encontro será no Teatro das Figuras, terça-feira, dia 15 de fevereiro, às 18h30, sobre o tema «Os nossos valores: nem tidos nem achados?».

A sessão realiza-se no Teatro das Figuras, com as convidadas Adriana Freire Nogueira, diretora regional de Cultura do Algarve, Carolina Santos, da Mákina de Cena, Daniela Garcia, do projeto Open Studios Faro, e a moderação de João de Brito, ator, encenador e diretor artístico do LAMA Teatro.

Na sessão serão debatidas várias questões como:

Quais os valores de cada organização cultural?

Porque é que devem ser definidos e assumidos? De que forma se expressam?

De que forma as organizações culturais identificam, cultivam e transmitem valores importantes para as comunidades em que se inserem?

A Acesso Cultura organiza debates abertos aos profissionais do sector cultural e a todas as pessoas interessadas em refletir em conjunto sobre questões ligadas à acessibilidade física, social e intelectual, e que têm um impacto no nosso trabalho e na nossa relação com pessoas com variados perfis.

Neste regresso dos debates da Acesso Cultura, Faro junta-se às cidades de Aveiro, Castelo Branco, Covilhã, Évora, Famalicão, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Porto e Torres Novas, para um conjunto de sessões a realizar até novembro.

A entrada é livre, sujeita à lotação da sala e todos os interessados podem aceder a mais informação em Acesso Cultura.