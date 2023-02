Abre hoje a Art Expo – Feira Internacional de Arte Contemporânea do Algarve

O Portimão Arena vai acolher entre hoje e 12 de fevereiro a primeira Art Expo – Feira Internacional de Arte Contemporânea do Algarve.

O Portimão Arena vai acolher entre hoje e 12 de fevereiro a primeira Art Expo – Feira Internacional de Arte Contemporânea do Algarve, que contará com a presença de mais de 160 artistas emergentes e de renome internacional, assim com diversas galerias, em representação de mais de 20 países.

Considerado o maior evento do género alguma vez realizado em Portugal pela IPRICEGRAB, Lda., entidade organizadora, a Art Expo Algarve reunirá pintores, fotógrafos, ilustradores e escultores, que promoverão os seus trabalhos.

A feira está vocacionada para que artistas, galerias e coletivos de criadores, estabelecidos e emergentes, exibam e vendam diretamente ao público obras de alta qualidade, em estilos tradicional e contemporâneo, dirigindo-se em especial aos amantes da arte e aos colecionadores.

A realização do certame, que terá entrada livre e abrirá portas das 11h00 às 21h00, conta com as parcerias das revistas de arte Mood Art of Today e Artventurous, dos apoios da Câmara Municipal de Portimão e, a nível mundial, da Artonly – Art Suplly Store.

O barlavento entrevistou o organizador João Ganhão que revela todos os pormenores do evento.