«A Rua da Europa» é o mais jovem programa da RUA FM

O Centro de Documentação da Universidade do Algarve e o Europe Direct Algarve, em parceria com a Rede MOVE, e através da RUA FM lançam o programa «A Rua da Europa».

Em conjunto com a antena da Rádio Universitária do Algarve, os parceiros estão a dar corpo a uma nova iniciativa que pretende alargar os horizontes dos jovens sobre a União Europeia.

Trata-se de um programa de rádio e o objetivo passa por transmitir informação útil sobre a União Europeia [UE] e dar a conhecer inúmeros projetos, levados a cabo por diversas entidades, públicas e privadas, que trabalham no Algarve pela Europa, e em prol da comunidade algarvia e também da cooperação transfronteiriça. O público-alvo são os jovens.

«Falamos dos jovens agentes de promoção do desenvolvimento, organizados ou em grupos informais, bem como dos jovens para quem diariamente são construídas políticas, medidas e projetos para uma maior inclusão e noção desta União que é europeia e que se pretende cada vez mais próxima e ao serviço de todos», diz fonte da RUA FM.

O programa é semanal, conta com diversas rubricas, entre elas o speak corner, um espaço onde, através dos diversos idiomas nos é dado a conhecer um conjunto de expressões típicas e úteis à comunicação no dia a dia, numa sociedade cada vez mais intercultural.

No destaque semanal quer-se dar a conhecer quem, no Algarve e na cooperação transfronteiriça desenvolve projetos com e para os jovens.

O novo programa, que arrancou a 13 de dezembro, tem também espaço para notícias breves com informações úteis sobre iniciativas ou programas da União Europeia.

A escolha da RUA FM para transmitir este programa deve-se ao facto de se tratar de uma rádio universitária ouvida por muitos jovens, de várias nacionalidades e com interesses muito distintos.

O programa é produzido também em conjunto com diversos jovens que estão a realizar projetos Erasmus no Algarve (estudantes ou voluntários) e que são oriundos de diversos pontos da União Europeia.

Com a duração de cerca de cinco minutos, será transmitido todas as segundas-feiras às 08h45 e às 18h45.

O Centro de Documentação Europeia está sedeado na Universidade do Algarve (CDE da Universidade do Algarve) é uma biblioteca especializada em assuntos europeus, criada em 1995 por protocolo com a Comissão Europeia.

Faz parte de uma rede de 16 CDEs nacionais e de 300 CDEs europeus, cuja missão é apoiar a investigação e veicular a informação da União Europeia dentro da Comunidade Académica.

Mas exerce outras atividades fora da universidade, nomeadamente com as escolas secundárias do Algarve e em parceria, com outros organismos de informação europeia.

O Europe Direct Algarve (ED Algarve) é um serviço público que tem como principal missão difundir e disponibilizar uma informação generalista sobre a União Europeia, as suas políticas e os seus programas, aos cidadãos, instituições, comunidade escolar, entre outros.

Está hospedado na CCDR Algarve e faz parte de uma Rede de Informação da Direção Geral da Comunicação da Comissão Europeia, constituída por cerca de 500 centros espalhados pelos 27 Estados Membro da União Europeia.

A Rede de Centros Europe Direct em Portugal inclui 15 centros e é apoiada pela Comissão Europeia através da sua Representação em Portugal.

A rede Europe Direct atua como intermediária entre os cidadãos e a União Europeia ao nível local. O seu lema é «A Europa perto de mim».