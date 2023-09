«A Magia das 1001 Noites» volta ao Auditório Carlos do Carmo em Lagoa

A 10.ª edição do espetáculo de dança oriental «A Magia das 1001 Noites» apresenta-se em Lagoa no dia 20 de outubro, às 21h00.

O espetáculo de dança oriental «A Magia das 1001 Noites» regressa ao Auditório Carlos do Carmo para a sua décima edição, na sexta-feira, dia 20 de outubro, com o início do espetáculo agendado para as 21h00.

Trata-se de uma organização da Ideias do Levante – Associação Cultural de Lagoa, em parceria com a Câmara Municipal de de Lagoa (Algarve), num espetáculo que reúne a classe de Graciete Anwar (professora e coreógrafa do coletivo) e alguns convidados especiais.

Segundo a organização, este espetáculo, idealizado por Gabriela Sharifa, «comporta uma grande componente de amadorismo, pois as bailarinas em palco, serão na sua maioria, amadoras e estreantes nesta arte».

Contundo, salientam que «o público ficará surpreendido e agradado com a performance das bailarinas».

Roberto Estorninho, presidente da Ideias do Levante, saúda todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido não só por Graciete Anwar, mas também por todas bailarinas e restantes membros envolvidos na produção de «A Magia das 1001 Noites».

Os bilhetes para este espetáculo custam seis euros (20 por cento de desconto com passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2023, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda na plataforma BOL e nas bilheteiras dos CTT, FNAC, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.