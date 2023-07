Portimão: obra de Mário Cesariny abre encontros literários «Verão Azul»

Está marcado para hoje, o primeiro dos encontros literários «Verão Azul», promovidos pela Biblioteca Municipal de Portimão.

A terceira edição do «Verão Azul» assinalará, no cenário floral do Jardim 1º de Dezembro, os centenários de quatro poetas notáveis e figuras incontornáveis da cultura portuguesa do século XX: Mário Cesariny de Vasconcelos, Mário-Henrique Leiria, Eugénio de Andrade e Natália Correia.

Sempre com início às 18h30 e a curadoria de Carlos Vaz Marques, que também moderará os encontros, a sessão de hoje evocará Mário Cesariny (1923-2006), com a participação de Maria Antónia Oliveira, autora de estudos biográficos sobre autores portugueses, e Pedro Mexia, poeta, cronista e crítico literário, que irão falar sobre a obra do poeta surrealista, ficando a cargo do ator Luís Lucas a leitura de poemas de Cesariny.

A sessão seguinte terá lugar a 8 de julho e será dedicada a Mário-Henrique Leiria (1923-1980), com a participação de Tânia Martuscelli, professora de literatura portuguesa na Universidade do Colorado, e Fernando Cabral Martins, professor de Literatura Portuguesa na Universidade Nova de Lisboa, enquanto para 15 de julho foi agendada a sessão consagrada a Eugénio de Andrade (1923-2005), onde o poeta e ensaísta Nuno Júdice e Maria Bochichio, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, darão a conhecer a multifacetada obra do poeta que escreveu os «Contos do Gin Tónico». Em ambas as sessões, Luís Lucas também lerá poemas dos homenageados.

Os Encontros Literários «Verão Azul», cujo título se inspira no livro «Agosto Azul» do escritor portimonense e ex-Presidente da República Manuel Teixeira Gomes, encerram no dia 22 de julho, numa homenagem a Natália Correia (1923-1993) pelos escritores João de Melo e Filipa Martins, ficando a cargo da atriz Lia Gama a leitura de poemas da mátria portuguesa.