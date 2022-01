8ª edição da MONSTRARE regressa a Loulé na programação do Algarve Film Week. Inclui sessões de curtas e longas-metragens.

A 8ª edição da Monstrare – Mostra Internacional de Cinema Social, que integra este ano o Algarve Film Week, acontece de 18 a 23 de janeiro.

A mostra, uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé e do Loulé Film Office, é composta por sessões de curtas e longas-metragens nacionais e internacionais, assim como debates e uma masterclass sobre realização de cinema.

A Monstrare arranca na terça-feira, dia 18 de janeiro, com uma sessão de esclarecimento para jovens intitulada «Saúde Mental e a Pandemia», que contará com a presença do psicólogo Luís Neves e de Nuno Murcho (ARS) na Escola Secundária de Loulé.

À noite vão ser apresentadas três curtas-metragens portuguesas no Auditório do Solar da Música Nova: «A Viagem» de Henrique Lopes; «Macabre» de Jerónimo Rocha e João Miguel Real e «Erva Daninha» de Guilherme Daniel.

O Festival Caminhos do Cinema Português foi convidado a programar duas sessões no Algarve Film Week.

Assim, no dia 19 de janeiro, o público poderá assistir a uma sessão de curtas-metragens, composta pelos filmes «O Lobo Solitário» de Filipe Melo e «O Que Resta» de Daniel Soares e a curta de animação «O Macaco» de Xosé Zapata e Lorenzo Degl´Innocent, uma coprodução Portugal e Espanha e a longa-metragem «Clube dos Anjos», realizada pelo brasileiro Angelo Defanti, numa coprodução Portugal / Brasil.

No terceiro dia, o jornalista Carlos Albino e Miguel Fernandes do Algarve Tech Hub estarão em debate sobre Inteligência Artificial na Casa do Meio-Dia. Já no Auditório do Solar da Música Nova é exibido

«Desculpa! Uma História Sobre Bullying», de Dave Schram, um filme holandês que se debruça sobre a questão do bullying nas escolas, tendo como base o livro de Carry Slee.

O realizador quarteirense Bernardo Lopes, que em 2021 recebeu inúmeros prémios pela sua curta «Moço», entre eles o Prémio Sophia 2021 para Melhor Curta-Metragem, vai dar uma masterclass, no dia 21 de janeiro, sobre realização de cinema no Auditório da Escola Secundária de Loulé.

Ainda no mesmo dia, é exibido o documentário de animação «Flee», premiado em Sundance e Annecy e que fez parte da selecção oficial de festivais como Cannes ou IndieLisboa.

Este documentário de animação realizado pelo dinamarquês Jonas Poher Rasmussen conta a história verídica de um homem, que, prestes a casar-se, decide revelar o seu passado como refugiado afegão.

O jornalista de cinema Rui Pedro Tendinha regressa a Loulé para a 2ª edição dos prémios Cinetendinha, numa cerimónia que será transmitida em live streaming a partir do Cineteatro Louletano. Estes prémios pretendem distinguir os melhores filmes e atores nacionais de 2021.

A mostra termina no domingo, dia 23 de janeiro, às 17 horas, com a exibição de «28 ½», a segunda longa-metragem do realizador português Adriano Mendes.

O filme centra-se na personagem de Teresa, interpretada por Anabela Caetano, ao longo de um dia e de uma noite difíceis.

A Monstrare – mostra internacional de cinema social 2022 é de entrada gratuita e realiza-se de 18 a 23 de janeiro no Cineteatro Louletanto, Auditório do Solar da Música Nova, Casa do Meio Dia e Escola Secundária de Loulé.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, do Loulé Film Office e este ano integra a programação da primeira edição do Algarve Film Week, uma iniciativa que reúne numa semana vários eventos cinematográficos.

A entrada é livre. O programa completo pode ser visto aqui (.pdf).

PROGRAMA

18 janeiro

Monstrare

15h00 – Debate/Sessão de Esclarecimento para jovens: Saúde Mental e a Pandemia com Luís Neves (Psicólogo) e Nuno Murcho (ARS)

Auditório da Escola Secundária de Loulé

21h00 – Curtas-Metragens

A Viagem, de Henrique Lopes (Portugal)

Macabre, de Jerónimo Rocha e João Miguel Real (Portugal)

Erva Daninha, de Guilherme Daniel (Portugal)

Auditório do Solar da Música Nova

19 janeiro

Festival Convidado: Caminhos do Cinema Português

15h00 – Curtas-metragens

O Macaco, de Xosé Zapata e Lorenzo Degl´Innocenti (Portugal/Espanha)

O Lobo Solitário, de Filipe Melo (Portugal)

O Que Resta, de Daniel Soares (Portugal)

Auditório da Escola Secundária de Loulé

21h00 – Longa-metragem

Clube dos Anjos, de Angelo Defanti – 98min (Portugal/Brasil)

Auditório do Solar da Música Nova

20 janeiro

Monstrare

18h00 – Debate: Inteligência Artificial com Carlos Albino (Jornalista) e Miguel Fernandes (Algarve Tech Hub)

Casa do Meio-Dia

21h00 – Longa-metragem

Desculpa! Uma História Sobre Bullying, de Dave Schram – 95 min (Holanda)

Auditório do Solar da Música Nova

21 janeiro

Monstrare

15h00 – Masterclass: Bernardo Lopes

Auditório da Escola Secundária de Loulé

21h00 – Documentário

Flee, de Jonas Poher Rasmussen – 90min (Dinamarca)

Auditório do Solar da Música Nova

22 janeiro

Prémios Cinetendinha

17h00 – Streaming e gravação para Broadcast

Cineteatro Louletano

23 janeiro

Monstrare

17h00 – Longa-metragem

28 ½, de Adriano Mendes – 92min (Portugal)

Cineteatro Louletano