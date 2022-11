Terraço ou jardim: como harmonizar o exterior de uma casa com os melhores gadjets

Terraço ou jardim: como harmonizar a exterior de uma casa com os melhores gadjets? Basta usar as dicas que se seguem.

Parece que quando tentamos comprar a última moda tecnológica, na realidade essa já passou e já existe outra moda que nós não conhecíamos. É assim que a tecnologia funciona no mundo, uma vez que estão a ser feitos investimentos constantes em novas coisas que podemos até nunca ter ouvido falar.

É um facto que a tecnologia atualmente nos ajuda a manter o nosso dia a dia mais evoluído, enquanto ao mesmo tempo conseguimos ter uma harmonia entre a humanização da tecnologia e aquilo em que a tecnologia nos pode servir.

Para quem tem um terraço ou uma moradia com um espaço exterior, é possível deixarmos presente a tecnologia de uma forma muito dissimulada e ao mesmo tempo percebermos como é que podemos transformar o nosso espaço ao ar livre com com algo mais futorístico.

Podemos ter um conjunto jardim bem organizado e com alguma tecnologia à volta, basta usar as dicas que se seguem:

Um termómetro na «cloud»

Existem termômetros para espaços interiores e exteriores que consegue medir a temperatura, humidade, e outras informações para que depois são disponibilizadas através de uma aplicação. Uma das empresas que vendem esse tipo de termômetros é a Xiaomi, mas existem outras no mercado. Desta forma, é possível não só saber o tempo que está na rua sem irmos à rua ou usarmos apps de «tempo», como também saber a humidade e ter um histórico de informações para podemos consultar rapidamente. No caso do termómetro, este deve ser mantido fora de um local onde possa cair chuva.

Luzes inteligentes

Quando começamos a pensar em luzes inteligentes, pensamos naquele foco da Luz das nossas casas e que pode ser desligado e ligado com um determinado comando. Mas estes tipos de luz existem também para o jardim, não só com deteção do movimento no seu raio de visão como também se pode mudar a temperatura e a cor da Luz, para termos um ambiente exterior totalmente personalizável.

Tudo isto é feito, tal como no ponto anterior, recorrendo a uma aplicação móvel que pode ser utilizada por si ou por outros membros da sua família.

É possível também definir quando é que a luz se acende e apaga, dependendo do modelo que esteja a utilizar. Existem vários modelos, mas uma coisa é certa, esta tecnologia é uma coisa que dá muito jeito para automatizar a experiência do exterior da sua casa.

Campainha inteligente

Se está a viver numa moradia, saiba que existem várias opções de campanhas inteligentes. E afinal o que são este tipo de produtos?

Quando uma pessoa toca à campainha, é ativada uma câmara que transmite a informação para uma ou várias pessoas que tenham a aplicação instalada, para saber quem é que está em casa. É possível também fazer a abertura de um portão ou uma porta através de acesso remoto, ou seja, utilizando a rede wifi de casa.

Assim, na prática o que está a acontecer é que pode abrir a porta ou portão da sua casa sem sequer estar em casa. Ideal para aqueles convidados de última hora que chegam antes de si.