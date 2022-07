Os jogos de casinos e apostas desportivas mais populares

Descubra quais os jogos e apostas mais populares, os casinos favoritos dos jogadores e quais os mercados de apostas preferidos dos apostadores.

Os sites de apostas Portugal ou os sites de casino online procuram, obviamente, chegar ao maior número de clientes. Para isso, torna-se necessário conhecer o mercado de apostas esportivas e de jogos de casino no intuito de oferecer os produtos mais procurados ou mais populares. No ranking de preferência dos jogos de cassino, encontramos os seguintes jogos:

Caça-níqueis (slots);

Roleta;

Blackjack;

Quanto aos mercados sites de apostas Portugal, o pódio é ocupado por:

Futebol

Ténis

Basquetebol

No momento de escolher a melhor de cada das apostas em Portugal, os usuários procuram os sites que apresentem diversas opções dos jogos e esportes favoritos.

Os caça-níqueis

Os slots, ou máquinas de jogos, ocupam o primeiro lugar quanto à preferência e procura sites de apostas em Portugal. Face a isto, os cassinos online dedicam grande parte do seu portfólio aos caça-níqueis, representando, em alguns casos, mais de 80 por cento da oferta de jogos. São muitos os fornecedores de software de jogos e, recorrendo às mais recentes tecnologias, apresentam jogos cada vez mais evoluídos, imersivos e reais. A facilidade e simplicidade do jogo de vídeo poderá explicar o favoritismo entre os usuários. Sem regras complicadas ou tipos de apostas múltiplas, basta fazer girar os cilindros e esperar uma combinação vencedora. Aliada a isso, os prêmios das máquinas podem ser também bastante atrativos. Basta confiar na sorte e arriscar.

O Futebol

No que diz respeito às apostas desportivas, o primeiro lugar é tomado de assalto pelo futebol. A modalidade sempre esteve no topo das preferências dos apostadores e mantém seu lugar de destaque nas principais casas de apostas. A primeira razão para o sucesso da modalidade nos mercados de apostas está ligada à paixão que o futebol aporta. Sendo o esporte com mais torcedores, seguidores e praticantes é normal que isso se reflita nas apostas esportivas. A partida de futebol, as suas regras, as suas probabilidades e chances são do conhecimento geral, pelo que conhecer o mercado e conseguir fazer palpites corretos torna-se mais fácil. Por fim, a quantidade de ligas, eventos, copas e competições torna a aposta mais diversificada, fato que tende a atrair jogadores de todo o mundo.

A Roleta e o Blackjack

A fechar o Top 3 de jogos mais populares, a roleta e o blackjack. As cores das fichas ou das mesas, os layouts coloridos e o suspense ajudam a explicar a popularidade dos jogos. A emoção da bola que salta nas casas da roleta ou a adrenalina entre a distribuição de uma carta e a decisão de ir ou não a jogo são motivos suficientes para colocar esses jogos no pódio sites de apostas Portugal.

O Ténis e o Basquetebol

Quanto às apostas esportivas, fecham o ranking de preferências o tênis e o basquete. Curiosamente, ao contrário, por exemplo, do Voleibol (vôlei) ou do atletismo com muito mais expressão no panorama desportivo em Portugal, o ténis e o basquetebol mantêm-se no topo de preferências dos apostadores.