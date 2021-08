Os 3 melhores Casinos no Algarve que não pode perder em 2021

Com a melhoria da situação COVID-19 casinos veem possibilidade de lucrar no verão.

O verão é para a maioria dos portugueses a estação do ano mais aguardada, sinónimo de praia e muita diversão.

As noites quentes convidam a sair mais, e os casinos são ótimas opções de entretenimento e dão a possibilidade de tornar o verão ainda mais lucrativo.

Encontra-se de férias no Algarve e quer usufruir de uma emocionante noite de jogo? Continue connosco e venha conhecer os três casinos que deve visitar no Algarve. Garantimos que vai valer a pena!

Os três casinos que apresentamos são facilmente acessíveis a partir de qualquer local do Algarve e pertencem ao grupo Solverde.

Este grupo é reconhecido pelos seus casinos e hotéis premium, possuindo uma sólida notoriedade no mercado de entretenimento em Portugal.

Casino de Vilamoura

O maior casino do Algarve está localizado em Vilamoura, uma zona muito procurada a nível turístico devido à sua noite perfeita.

Com um serviço premium, este casino é bem conotado pelo seu glamour e diversidade. Aqui pode encontrar mais de 500 máquinas de jogo, maioritariamente slot machines, mas tem igualmente várias mesas de póquer, blackjack e roleta americana.

Este casino é muito famoso pela sua discoteca, pelo impressionante bar e pelos seus três diferentes restaurantes.

Para aliar música a uma noite perfeita de jogo, o casino de Vilamoura é o lugar para estar.

Hotel Algarve Casino (Portimão)

É em Portimão, numa rua junto à popular Praia da Rocha, que se encontra o primeiro casino do Algarve, inaugurado em 1910.

O casino de Portimão é um caso de sucesso, atraindo muitos jogadores, nomeadamente turistas.

Se gosta de slot machines, a sala de jogo vai fazer as suas delícias. Mergulhe numas boas horas de diversão neste magnífico casino pois diversão não falta nesta casa: 350 slot machines, Roleta Francesa, Roleta Americana e Póquer.

A gastronomia é outra das atrações deste casino de elite, com vista sobre a praia.

Casino Monte Gordo

De dimensão mais modesta, mas não menos diversificado, tem à sua disposição o simpático casino de Monte Gordo.

Este casino tem dois pisos e quase trezentas slot machines, várias mesas de roleta Francesa e Americana, Blackjack e com uma destacada tradição de Póquer. Este casino é muito procurado para torneios, nomeadamente a nível internacional.

Para além da área de jogo podem usufruir dos bares, do restaurante, de música ao vivo e de vários espetáculos.

O Algarve não é Las Vegas, mas você ainda pode testar sua sorte e usufruir de várias horas de diversão.

Os casinos físicos têm sentido de perto o reverso da pandemia, pois têm sido alvo de vários encerramentos e várias regras apertadas. Se está com algum receio deste contexto, saiba que todos os Casinos do Grupo Solverde possuem o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal. Esta é uma garantia de cumprimento de todas as normas de saúde e segurança também que têm sido implementadas desde o início da pandemia.

Sem dúvida que os casinos têm demonstrado uma grande capacidade de assumir um rigoroso cumprimento das regras e medidas de segurança e sanitárias.

Para entrar nestes casinos, tal como em qualquer outro casino em Portugal, os clientes terão de apresentar certificado de vacinação ou de teste COVID-19 negativo para poderem entrar. E só poderão permanecer no interior do estabelecimento se estiverem a consumir ou a jogar.

