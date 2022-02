Apostas desportivas estão a tornar-se mais prevalentes entre os portugueses

Com as apostas desportivas prevalentes entre os portugueses, os clubes aproveitam para se reerguer economicamente ainda em 2022.

Uma das primeiras indústrias a sentir as consequências do impacto da pandemia foi a indústria desportiva. Com a venda de ingressos cancelada ou suspensa durante a pandemia, alguns clubes enfrentaram dificuldades para manter os pagamentos em dia. Com as apostas desportivas prevalentes entre os portugueses, os clubes aproveitam os investidores do ramo para se reerguer economicamente ainda em 2022.

Jogos e campeonatos foram imediatamente suspensos ou cancelados impedindo a arrecadação de receitas, com a venda de ingressos e com publicidades durante os jogos, os clubes têm enfrentado dificuldades financeiras.

Clubes de futebol, por exemplo, estão com dificuldades para manter os altos salários de jogadores, treinadores e outros funcionários, recorrendo a medidas aprovadas pelo Governo português para recuperar os impactos económicos da pandemia através de isenções fiscais temporárias, moratórias de crédito e demissões.

O Sporting Clube de Portugal, um dos maiores clubes do país, usufruiu do acordo com seus jogadores para reduzir em 40% seus salários durante os meses mais intensos da pandemia.

Hoje, com a retomada da circulação de pessoas sob as circunstâncias sanitárias exigidas, espera-se que o mercado desportivo se recupere rapidamente ainda este ano.

Remodelando o fluxo de receita no desporto e no país

Mesmo com a suspensão dos jogos presencias por restrições da pandemia, ainda existe uma instabilidade que paira sobre a retomada das competições presenciais.

Mas o sector não está parado, e tem convertido esforços em outras modalidades de arrecadações para manter e ampliar o vínculo com seus espectadores.

Com entretenimento envolvendo uma das temáticas mais adoradas pelos portugueses apostas online fáceis tem conquistado um grande público, tornando-se prevalentes entre os portugueses e oferecendo diferentes maneiras de relacionamento com o desporto.

Com os temores em relação a grandes reuniões, o sector das apostas online cresceu e proporcionou ao sector esportivo uma oportunidade de remodelar os negócios e mudar seu foco para fluxos de receita menos dependentes de um público fisicamente presente.

Neste sentido, espetadores têm interagido de forma virtual com as temáticas desportivas. Como resultado pode-se notar o crescimento do mercado de apostas desportivas em todo o território português.

Prevalecendo no mercado português

As apostas desportivas tiveram uma queda de pouco mais de 18 milhões de euros no último trimestre de 2021.

No entanto, os valores arrecadados no final do ano representaram um crescimento de quase 7 milhões de euros em comparação à período homólogo do ano anterior.

Ou seja, um mercado em crescimento! Além disso, apostas online em geral estão em pleno crescimento e geraram uma receita bruta de quase 115 milhões de euros para o país somente no terceiro trimestre de 2021.

O futebol foi a modalidade desportiva que mostrou maior volume de apostas (82,10% do total de apostas desportivas).

Este é um número promissor, pois, caso ocorra a Copa do Mundo de 2022 conforme o previsto, esta será uma oportunidade importante não apenas para conquistar mais apostadores, mas também para impulsionar as arrecadações dos clubes que terão seus jogadores em plena evidência durante o Campeonato Mundial.