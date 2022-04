Zoomarine leva «Operação Praia Limpa» a cinco concelhos algarvios

Inscrições já estão abertas!

O Zoomarine prepara mais uma edição da «Operação Praia Limpa», a ter lugar na manhã do dia 8 de maio, domingo, nos concelhos de Silves, Albufeira, Lagoa, Loulé e Faro.

Os responsáveis do parque afirmam que esta será «uma manhã verdadeiramente memorável e todos serão muito bem-vindos, porque a nossa responsabilidade coletiva para com o meio ambiente é uma prioridade cada vez mais premente».

Iniciada em 2017, em articulação com a «Operação Montanha Verde» (2016), a «Operação Praia Limpa» faz parte da iniciativa de responsabilidade ambiental «Together We Protect – Juntos Protegemos», e visa remover, ao nível da faixa costeira e dos fundos marinhos e ao longo de vários quilómetros de nove praias, os detritos de origem humana «que nunca se deveriam encontrar nos habitats naturais».

Este ano, juntam-se à iniciativa do Zoomarine a Algar, a Universidade do Algarve, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a Marinha Portuguesa, a Região de Turismo do Algarve, a Águas do Algarve, a Lipton, o Vila Vita Parc Resort & Spa, o Centro Europe Direct Algarve e a Olimar Reisen. A iniciativa também marcará as celebrações do Dia da Marinha e do Dia Europeu do Mar.

Os participantes terão direito a um diploma digital e «às felizes memórias de uma acção que nos enche o coração enquanto vai esvaziando as praias do lixo que lá nunca deveria ter chegado», afirmam os organizadores.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas online até ao dia 6 de Maio, através deste link.