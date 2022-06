Zero e Almargem promovem o webinar «Escassez hídrica no Alentejo e Algarve», que decorrerá via Zoom, dia 30 de junho.

As secas e a escassez hídrica ocorrem cada vez com maior frequência e severidade e com impactes cada vez mais preocupantes em Portugal, afetando particularmente as regiões do Alentejo e do Algarve, onde as políticas públicas adotadas são frequentemente contraditórias face ao problema.

As medidas preconizadas centram-se não na promoção da redução de consumo e da eficiência hídrica, mas sim no incremento da oferta para satisfazer uma procura que é crescente e que induz a uma maior pressão sobre os recursos.

Exemplos disto são os investimentos na captação de água no Rio Guadiana (Pomarão), na instalação de uma unidade de dessalinização e a construção da barragem do Pisão no Crato, financiados no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) enquanto soluções de futuro para os problemas hídricos do Algarve e do Alentejo.

Projeto MEDwater

Perante este contexto surge o projeto MEDwater, que será liderado pela ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável em parceria com a Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve que pretendem assim ter um papel ativo no acompanhamento das políticas públicas da água relacionadas com a gestão dos recursos hídricos e a gestão dos investimentos no regadio nas regiões do Alentejo e Algarve. Em simultâneo, pretendem apoiar tecnicamente os movimentos de cidadãos que, à escala local, contestam a gestão insustentável dos recursos hídricos e a proliferação de investimentos em agricultura industrial.

Este projeto tem o apoio do Programa Cidadãos Ativ@s, financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, sendo gerido em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto.

Para dar a conhecer o projeto MEDwater e debater algumas das principais questões relacionadas com a gestão da água nos territórios do Alentejo e Algarve, a Zero e a Almargem promovem, no próximo na sexta-feira, dia 30 de junho, o webinar «Escassez hídrica no Alentejo e Algarve», que decorrerá via Zoom, pelas 14:30.

Este Webinar é de participação gratuita, sendo necessário inscrição aqui.

Programa

14h30 – Receção e apresentação Institucional | Francisco Ferreira (presidente ZERO); Luís Palma (Almarge); (Programa Cidadãos Ativos – Gulbenkian – a confirmar);

14h40 – Apresentação do projeto MEDwater | (Sara Correia – ZERO);

14h50 – Apresentação do estudo «Avaliação das Disponibilidades Hídricas Atuais e Futuras e Aplicação do Índice de Escassez WEI+» focando nas regiões hidrográficas do Alentejo e Algarve | Rodrigo Proença de Oliveira (Bluefocus/ Técnico –U. Lisboa);

15h10 – Apresentação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas | Joaquim Brandão Pires (AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve);

15h30 – Debate: perguntas e respostas

16h15 – Encerramento