Autarca de Loulé, Vítor Aleixo, eleito presidente da direção da Associação adapt.local – Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas.

A Associação adapt.local – Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas realizou, no dia 9 de setembro, em Torres Vedras, a segunda Assembleia Geral, na qual foram eleitos os respetivos órgãos sociais.

O autarca de Loulé, Vítor Aleixo, vai presidir à direção desta associação.

Criada em 2016 como rede informal, a adapt.local formalizou-se, em 2022, como associação de direito privado sem fins lucrativos, numa cerimónia que decorreu em Quarteira, reunindo à data 23 municípios portugueses e um conjunto diverso de outras entidades, públicas e privadas, com intervenção direta nas políticas e iniciativas de ação climática.

No âmbito da Assembleia Geral, foram admitidos como novos associados efetivos os municípios de Cascais, Ferreira do Alentejo, Montalegre e Tomar, e como associados auxiliares o Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano (CEDRU); o Laboratório da Paisagem; a PATER Mais Território; P4P – Planning for People; Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT); Universidade do Minho e Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICSUL).

Na eleição para os órgãos sociais, foi eleito o município de Loulé para a presidência da direção, ficando a presidência da Assembleia Geral assegurada pelo município de Guimarães e a presidência do conselho fiscal pelo município de Mafra.

Foram ainda eleitos Lagos e Amarante para a mesa da assembleia geral, Bragança, Torres Vedras, Castelo de Vide e Figueira da Foz para a direção e os Municípios de Braga e Vila Franca do Campo para o conselho fiscal.

Nesta Assembleia Geral, foi ainda aprovado o regulamento interno da associação, bem como nomeado o respetivo secretariado de gestão (composto pelos municípios de Loulé, Guimarães e Torres Vedras, pelo CEDRU, pelo ICS-UL e pela PATER).

A adapt.local tem como objetivo dinamizar a adaptação local às alterações climáticas em Portugal, promovendo processos contínuos de planeamento que acompanhem o aumento da capacidade dos municípios portugueses e de outras entidades, públicas ou privadas, em incorporar esta matéria nas suas políticas de atuação e nos seus instrumentos de planeamento, afirmando a importância da escala local para a conceção e para a implementação de soluções de adaptação mais eficazes e justas.

Tal como já vem sendo hábito todos os anos, a adapt.local encontra-se a organizar o seu próximo seminário anual, o adapt.local.22, que decorrerá no dia 25 de novembro, em Castelo de Vide, o qual será dedicado às temáticas: emergência na adaptação climática; ondas de calor e saúde; ondas de calor e incêndios florestais; seca e gestão de recursos hídricos e acelerar a adaptação.