Vilamoura também vai ter uma Comunidade de Energia Renovável

Vilamoura World vai implementar uma Comunidade de Energia Renovável (CER) em regime de Autoconsumo Coletivo (ACC) com 60 mil metros quadrados de painéis fotovoltaicos.

A Vilamoura World, empresa responsável pelo planeamento, promoção dos lotes residenciais e turísticos, tem em curso a implementação de uma Comunidade de Energia Renovável (CER) em regime de Autoconsumo Coletivo (ACC), em parceria com a LUZSIMPLES, empresa regional que opera no mercado da energia.

Uma Comunidade de Energia Renovável contrasta com um sistema de autoconsumo individual (em que cada produtor produz energia exclusivamente para abastecer o seu local de consumo), na medida em que passa a existir um produtor que, para além de produzir eletricidade para si, produz também para os seus vizinhos, o que representa benefícios ambientais para o território e económicos para os seus ocupantes.

No total e até 2035, o projeto prevê a instalação de cerca de 60 mil metros quadrados (m²) de painéis fotovoltaicos no território de Vilamoura, comum potencial estimado de produção anual de 50 mil MWh (megawatts/hora), suficientes para fornecer eletricidade a cerca de 15 mil casas. Esta produção renovável evitará a emissão de aproximadamente 10 mil toneladas de CO2 ao ano, o equivalente à plantação de cerca de 80 mil árvores todos os anos.

Numa primeira fase, até 2024, a CER de Vilamoura permitirá a produção de 2.000MWh de energia renovável por ano, o que se traduz no fornecimento de eletricidade a mais de 1.000 famílias, numa redução inicial de cerca de 450 toneladas de emissões de CO2.

João Brion Sanches, CEO da Vilamoura World começa por explicar que «o Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) estipula que as energias renováveis sejam responsáveis por 80 por cento da produção de eletricidade até 2030, pelo que estamos conscientes que é necessário promover a transição energética. Além disso, a nossa visão para Vilamoura, enquanto melhor destino do Algarve para viver, passar férias e investir, implica também apostar na sustentabilidade. Por isso, decidimos avançar com este ambicioso projeto, que se aplicará a todos os nossos projetos imobiliários e é extensível às áreas já consolidadas de Vilamoura».

E acrescenta: «Ao criarmos uma Comunidade de Energia Renovável, pretendemos auxiliar os nossos atuais e potenciais clientes a reduzirem os seus custos de energia em 25 por cento a 30 por cento, contribuindo para a descarbonização da economia e acompanhando também as políticas de sustentabilidade promovidas pela Câmara Municipal de Loulé».

A LUZSIMPLES foi a empresa escolhida para concretizar este projeto. Com sede em São Bartolomeu de Messines, no distrito de Faro, e constituída em 2022 para operar como Entidade Gestora de Autoconsumo Coletivo (EGAC), atua com especial enfoque na região sul do país (não obstante operar a nível nacional) e pretende posicionar-se como uma empresa líder na Gestão de Comunidades de Energia em Portugal.

«Sendo um parceiro sediado na região do Algarve e com know-how, contribuirá certamente para o desenvolvimento da economia local e para a fixação de conhecimento tecnológico na região», finaliza João Brion Sanches.

Por sua vez, José Carlos Faria, cofundador da LUZSIMPLES e engenheiro civil que liderará a equipa técnica da CER, afirma «que o processo de transição energética será rápido. Traçámos um posicionamento próximo dos nossos stakeholders, de forma a que possamos fazer parte desta mudança no sector. Vilamoura World é um dos stakeholders fundamentais para a descarbonização daquele território, uma vez que é responsável pela promoção dos lotes residenciais e turísticos inseridos nos seus 1.700 hectares, pelo que a nossa associação é estratégica e trará muitos benefícios no futuro».

Aproveitando as condições meteorológicas e o potencial solar muito favorável do Algarve, esta parceria irá permitir a criação de um projeto de referência, tanto a nível nacional, como internacional.

No âmbito desta iniciativa, está ainda previsto o desenvolvimento de um projeto-piloto inovador em Portugal, que passa por converter em hidrogénio a energia excedente produzida pelos sistemas fotovoltaicos, bem como o seu respetivo armazenamento a longo prazo.