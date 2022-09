Vigilância florestal na Serra do Caldeirão envolveu 64 jovens voluntários

O programa «Vigilância Florestal – Voluntariado Jovem» de Loulé envolveu este ano 64 participantes na Serra do Caldeirão.

Pelo 15º ano consecutivo, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Loulé dinamizou, nos meses de julho e agosto, o programa «Vigilância Florestal – Voluntariado Jovem», envolvendo este ano 64 participantes.

Destinado a jovens em período de férias escolares, e com o objetivo de promover a ocupação dos tempos livres e sensibilizar os mais novos para a preservação do património florestal, as atividades contaram com a participação de jovens com idades compreendidas entre os 12 e 17 anos, organizados em grupos de sere elementos, acompanhados por um monitor.

As brigadas realizaram vigilância em dias alternados durante duas semanas, com caminhadas pelos espaços rurais nas diferentes freguesias do concelho de Loulé que integram o território florestal.

Esta ação teve como objetivo a prevenção e deteção de fogos florestais, a sensibilização e informação à população, para além da aprendizagem relacionada com os incêndios florestais e das caminhadas ao ar livre. Por outro lado, uma vez mais, o programa favoreceu as relações interpessoais e o convívio entre os elementos dos grupos.

No encerramento de cada brigada os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a Unidade Avançada de Proteção Civil, em Vale Maria Dias, onde puderam contactar com as Equipas Municipais de Intervenção Florestal e Sapadores Florestais, dois elementos fundamentais do dispositivo municipal. Os jovens ficaram, assim, a par de quais os equipamentos usados pelas equipas na sua atividade diária durante o período de maior risco de incêndio, para além de terem contactado diretamente com a brigada a cavalo da GNR que colabora no mesmo objetivo de defesa da floresta.

Este programa contou com o apoio das juntas de freguesia de Alte, Ameixial, Salir e União de Freguesias Querença, Tôr e Benafim, os territórios por onde passaram estas brigadas.