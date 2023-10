UAlg acolhe evento H2O & Sustainability Summit 2023 em Faro

Universidade do Algarve (UAlg) acolhe o evento H2O & Sustainability Summit 2023, em Faro, dias 19 e 20 de outubro.

A H2O & Sustainability Summit 2023, que encerra a edição anual do H2O & Sustainability Innovation HUB, terá lugar na Universidade do Algarve e no UALG TEC CAMPUS, nos dias 19 e 20 de outubro, em Faro.

Este evento, que se foca na inovação nas áreas da Água, Sustentabilidade e Economia Circular, contará com uma conferência, na qual oradores nacionais e internacionais abordarão aspetos críticos, ligados à inovação, Tecnologia e dados, Transformação Digital, Internet das Coisas, Data Science, Inteligência artificial e Machine Learning, Realidade Virtual, Realidade Aumentada, Metaverso, entre outros.

Além da conferência, terá lugar um fair event, nas instalações do UALG TEC CAMPUS, um espaço para que empresas, organizações, universidades, centros de investigação e startups possam apresentar as suas soluções e tecnologias inovadoras aos participantes.

Importa realçar, que esta iniciativa, resultado da instalação deste ecossistema, é de grande importância para a região, considerando que as questões e as medidas face às alterações climáticas se tornam, cada vez mais, prementes.

Estabelecer uma rede de parceiros, de empresários e de investigadores que possam colaborar no desenvolvimento de soluções para a região, é um importante passo, para que, trabalhando em rede, se possam encontrar caminhos comuns de sustentabilidade.

Nesse sentido e com esse espírito, o município de Faro formalizou um Acordo de Parceria Técnico-Científico, como parceiro de referência do ecossistema de inovação H2O & Sustainability Innovation HUB e Grupo de Trabalho, desejando que estas conexões se estendam a toda a região.

Além disso, tem tomado várias medidas, como, por exemplo, a elaboração e implementação do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas (PAAC).

Mas não é a única medida em curso, como explica a vereadora Sophie Matias, responsável pelo pelouro ligado a estas temáticas.

«Estamos a investir fortemente em soluções relacionadas com a poupança energética e de água, com a mobilidade suave e, sobretudo, com a educação e sensibilização da população para a necessidade da descarbonização e diminuição da pegada ecológica». E acrescenta: que «a sustentabilidade é uma preocupação do quotidiano».

O H2O & Sustainability Innovation HUB é um acelerador de inovação para o sector da Água e Sustentabilidade, envolvendo 47 universidades e centros de investigação, municípios, instituições, empresas de referência e 48 startups pioneiras e 17 países participantes, que procura tornar-se o principal HUB de inovação a nível europeu para as temáticas relacionadas com as suas áreas de trabalho.

O projeto iniciou no primeiro semestre de 2023.

Saiba como adquirir bilhetes para a Summit aqui.