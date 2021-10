Tavira participa na SEIVA com várias iniciativas ambientais

Tavira participa na Semana da Educação, Iniciativas e Voluntariado Ambiental

O município de Tavira aderiu, nos dias 12, 14 e 15 de outubro, à SEIVA – Semana da Educação, Iniciativas e Voluntariado Ambiental, a qual decorre de 10 a 17 deste mês, numa organização da APA em parceria com diversas entidades regionais e nacionais.

Do programa constam as seguintes ações:

Dia 12: Reflorestação do Parque de Lazer da Mata Nacional da Conceição

Dia 14: Eu Mitigo. E tu? Mitigas? (mitigação de invasoras no sapal/ praia do Barril)

Dia 15: Limpeza da margem do rio Gilão

A participação do município de Tavira nesta iniciativa tem como finalidade despertar a comunidade para a valorização e preservação dos ecossistemas, recursos hídricos e combate às espécies invasoras.

Colaboram na organização desta semana diferentes voluntários, nomeadamente, alguns alunos do 2.º e 3.º ciclos dos Agrupamentos de Escola D. Manuel I e Dr. Jorge Augusto Correia, o Centro Ciência Viva de Tavira, o ICNF – Instituto de Conservação da Natureza, a ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA., e a Empresa Municipal Taviraverde.