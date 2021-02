Estação da Biodiversidade de Cachopo consiste num percurso pedestre com um quilómetro.

A Câmara Municipal de Tavira, no seguimento do projeto Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, e em parceria com a Junta de Freguesia de Cachopo, implementou a Estação da Biodiversidade de Cachopo (E-Bio).

A Estação situa-se a sudoeste da aldeia de Cachopo, em direção a São Brás de Alportel, «num local de elevada riqueza biológica e paisagística».

Consiste num curto percurso pedestre (um quilómetro), com referência a espécies emblemáticas e comuns, das quais se destacam os insetos e as plantas, que são a base para a conservação dos ecossistemas terrestres.

Com o intuito de contribuir para a difusão do conhecimento e a preservação dos ecossistemas, de acordo com o mote lançado pela Bandeira Azul da Europa 2021, os caminhantes amigos da natureza que visitem a Estação da Biodiversidade de Cachopo podem registar, identificar e partilhar informação acerca desta temática aqui.