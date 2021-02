Silves também implementa o «Alojamento Local para Aves»

Foi assinado na manhã desta terça-feira, dia 23 de fevereiro, no espaço das Hortas Comunitárias, o protocolo de colaboração entre o município de Silves e a Associação Vita Nativa – Conservação do Ambiente, com vista à implementação do projeto Alojamento Local para Aves no concelho.

Asso, ao abrigo deste acordo, serão instaladas no concelho de Silves três dezenas de caixas-ninho para diferentes grupos de aves urbanas, num trabalho conjunto que envolverá o apoio da autarquia na seleção dos locais para a instalação e na monitorização das caixas-ninho.

Este projeto, que terá uma duração mínima de dois anos, é uma iniciativa vencedora do Orçamento Participativo Portugal 2018 e visa promover a diversidade de avifauna na região do Algarve, assim como fomentar o interesse e o contacto mais direto da sociedade em relação às aves, potenciar a fixação de mais aves em meio urbano e promover e realçar o importante papel das aves no controlo natural de pragas biológicas, como a lagarta do pinheiro e, consequentemente a diminuição do uso de pesticidas.

Para além do mencionado, o projeto permitirá, por outro lado, incentivar a valorização ambiental do espaço através da dinamização de uma série de iniciativas, como workshops, atividades de educação ambiental com escolas e população em geral, colaboração com universidades e laboratórios no âmbito de estudos, entre outras.

Ao todo, esta iniciativa pretende proceder à instalação, por toda a região algarvia, de um total de 2000 caixas-ninho com características adequadas ao alojamento de andorinhões, corujas das torres, mochos galegos, peneireiros vulgares, poupas, estorninhos e espécies de chapins, possibilitando a especialistas e curiosos acompanhar a transmissão online (aqui) de um máximo de quatro caixas-ninho.