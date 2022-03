Silves reabre inscrições para receção de compostores domésticos

Munícipes poderão receber receber um kit de compostagem.

A Câmara Municipal de Silves reabriu as inscrições para a receção de compostores domésticos por parte da população, numa iniciativa que chega no âmbito da sua estratégia de compostagem doméstica por todo o concelho.

As inscrições para receber estes equipamentos deverão ser efetuadas através do preenchimento de um formulário próprio disponível no portal do município de Silves (aqui), que deve ser posteriormente enviado por e-mail ou entregue presencialmente na Câmara Municipal de Silves.

Após a inscrição, os munícipes serão contactados pela autarquia e irão receber um kit de compostagem constituído por um compostor, um balde de apoio e um guia com instruções.

A autarquia convida desta forma «os munícipes a associar-se à iniciativa e a contribuir, de forma ativa e ambientalmente sustentável, para a redução da deposição de resíduos em aterro».

«A correta gestão de resíduos é um dos desafios mais complexos das sociedades contemporâneas que exige níveis elevados de educação, consciência cívica e ambiental, pelo que, através deste projeto inovador», o município pretende «dar cumprimento ao Plano Estratégico de Apoio ao Cumprimento das Metas Estabelecidas no PERSU 2020 de Silves».