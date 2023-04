Silves participa em projeto que monitoriza contaminação de água pós-fogo

Silves participa no projeto FRISCO – Gestão dos riscos de contaminação da qualidade de água induzidos pelo fogo.

Teve lugar, no concelho de Silves, uma campanha de amostragem realizada no âmbito do projeto FRISCO – Gestão dos riscos de contaminação da qualidade de água induzidos pelo fogo, nos dias 20 e 21 de abril

Compreender e mapear quais os principais tipos de combustível presentes no concelho foi o principal objetivo desta campanha realizada por investigadores do Instituto Superior de Agronomia (ISA) e da Câmara Municipal de Silves, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil e Florestas, permitindo o intercâmbio de conhecimento e fomentando as tão necessárias sinergias entre o mundo académico e o operacional.

De salientar que o projeto FRISCO, financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT) e liderado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, pretende desenvolver ferramentas para a quantificação do potencial de contaminação de massas de água decorrente de incêndios rurais e metodologias para minimizar o risco e mitigar as consequências, sendo a bacia hidrográfica da albufeira de Odelouca uma das áreas de estudo.