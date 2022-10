Silves assinalou Dia Internacional da Limpeza Costeira

Dia Internacional da Limpeza Costeira foi assinalado nas praias dos Pescadores, Vale do Olival e Fortaleza, em Armação de Pêra, concelho de Silves.

O município de Silves dinamizou entre 21 e 28 de setembro, nas praias dos Pescadores, Vale do Olival e Fortaleza, em Armação de Pêra, uma ação de limpeza costeira.

Esta ação contou com a participação dos alunos do 4 º ano dos Agrupamentos de Escolas de Silves e de Silves Sul, num total de cerca de 400 alunos.

A iniciativa integrou o Projeto «Oceano Educar para uma Geração Azul», desenvolvido pela Fundação Oceano Azul e pelo Oceanário de Lisboa, em parceria com a Direção-Geral da Educação.

As comemorações do Dia Internacional da Limpeza Costeira, tiveram o apoio de técnicos dos Centros de Ciência Viva de Faro e Tavira, da Associação para a Investigação do Meio Marinho (AIM), da Associação de Conservação Marinha e Bioacústica (SOMMAR) e, contaram ainda, com a presença da atleta algarvia Joana Schenker, campeã nacional de Bodyboard.

A ação de limpeza teve como objetivo promover a existência de uma geração com maior conhecimento, consciência e capaz de tomar decisões mais responsáveis quanto ao oceano.