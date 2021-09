Semana Europeia da Mobilidade está de regresso a Lagos

Depois de uma interrupção devido à situação pandémica, a Semana Europeia da Mobilidade regressa a Lagos em 2021.

O programa conta com várias atividades seguras, para todas as faixas etárias, de 16 a 22 de setembro, semana em que se assinala o Dia Europeu Sem Carros.

Caminhadas, passeios, incentivos à utilização da bicicleta, demonstrações de desportos, gratuitidade do transporte urbano A ONDA e até uma «Cãominhada» são algumas das iniciativas previstas.

Assinalada anualmente entre 16 e 22 de setembro, os cidadãos europeus têm a oportunidade de gozar uma semana inteira de atividades dedicadas à mobilidade sustentável, com o objetivo de sensibilizar as comunidades sobre a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular no que toca à utilização do automóvel.

Nesse sentido, o tema escolhido para 2021 foi «Mova-se de forma sustentável. Seja saudável», servindo de mote para as atividades que o município de Lagos está a preparar para essa semana em colaboração com várias entidades públicas e privadas do concelho.

Ao longo da semana, de forma a incentivar a redução da utilização do automóvel, o transporte urbano de Lagos A ONDA será gratuito. Em adição, os residentes lacobrigenses terão direito a descontos no aluguer de bicicletas (Daily Rent) ou até mesmo à sua gratuitidade (Lagos Bike Tours).

Já na Lagos em forma, quem quiser experimentar de forma gratuita a piscina, ginásio e aulas de grupo poderá fazê-lo nesta «Semana Aberta».

Os passeios e caminhadas serão um dos grandes focos nessa semana, dando a conhecer a residentes e visitantes as rotas pedestres existentes no concelho. Assim, poderá fazer parte desta experiência saudável através da iniciativa «Redescobrir a nossa terra»: percurso urbano «Lagos dos Descobrimentos» e Passadiços da Ponta da Piedade (dia 18) ou percursos «Pedra do Galo», «Figuras» e «A Ver-o-Mar» (dia 19).

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas através de email (desporto@cm-lagos.pt).

Para quem preferir um passeio diferente, o Grupo Popular das Portelas promove, no dia 19, o «Passeio das Pasteleiras das Portelas» na Avenida dos Descobrimentos.

Os mais jovens poderão observar e experimentar alguns desportos ou novas formas de serem saudáveis de forma sustentável, através da «Demonstração e convívio de skaters», nos dias 17, 18 e 20 de setembro, das atividades gratuitas no Centro Ciência Viva de Lagos, no dia 17, do workshop de mecânica de bicicletas no Centro Cultural de Barão de São João, no dia 18, e da gincana de bicicletas nas escolas das Naus e Tecnopolis, no dia 22.

Os mais idosos não ficarão de fora, estando a ser preparada uma «Caminhada da Biodiversidade» com os utentes dos lares da Santa Casa da Misericórdia, no dia 20.

No dia 22 de setembro, Dia Europeu Sem Carros, para além de algumas atividades já referidas, a celebração será feita através da gratuitidade do Comboio Turístico de Lagos e da «Cãominhada», um passeio promovido pelo Canil Municipal de Lagos em que pode trazer o seu animal de estimação ou passear com os cães disponíveis para adoção.

A Semana Europeia da Mobilidade em Lagos conta com a participação do Centro Ciência Viva de Lagos, Santa Casa da Misericórdia de Lagos, Associação A Rocha, Daily Rent, Lagos Bike Tours, Lagos em Forma, Grupo Popular das Portelas, Roller Lagos Clube de Patinagem, A ONDA e Comboio Turístico de Lagos.

Conheça o programa completo aqui.

Saiba mais sobre a Semana Europeia da Mobilidade aqui.