Sciaena apresenta a oitava edição do Mar Motto em Faro

A Sciaena, com o apoio do município de Faro, apresenta a oitava edição do Mar Motto, um evento de arte dedicado ao Oceano e à importância de o proteger, de 24 de junho a 8 de julho, na antiga Fábrica da Cerveja.

Nesta edição, a curadoria é de Dona Edite, que sob o mote «uma espécie de azul», lançou o convite a um espectro variado de artistas que pela sua obra ou posicionamento conseguissem recriar uma espécie de museu do futuro.

Um futuro que se desenha sem a cor azul. Uma visão metafórica, porém realista, do perigo de extinção dos tons de azul que habitam a natureza, refletida nas propostas dos artistas que nos trazem plástico fossilizado, corais de cordas de pesca, lixo marinho encaixotado como relíquia, espécies recriadas em metal, instalações fantásticas de seres vivos, esculturas de madeira que poderiam ter sido encontradas no fundo do mar.

O Mar Motto volta a ser organizado em Faro, num icónico espaço da capital algarvia, a antiga Fábrica da Cerveja.

O evento será de entrada gratuita com a galeria aberta de quarta-feira a domingo, entre 24 de junho e 8 de julho, e tornar-se-á num lugar privilegiado para pensar, sentir e falar sobre o oceano.

Além da exposição principal e de várias conversas/debates ao final do dia, o festival contará com workshops em torno da conservação marinha, artes plásticas e sonoras, artesanato e gastronomia, para todas as idades, liderados por diferentes artistas.

SAMINA apresentará a técnica de stencil, Batida vai juntar o som à palavra numa sessão de experimentação e conversa, GAMA RAMA trazem o Atelier Balancê para ensinar a técnica de cestaria com cordas recuperadas, Vasco Prudêncio do restaurante A Venda, estará presente para ensinar a cozinhar sem desperdício e Mary Berry, que irá juntar crianças até aos 12 anos numa atividade lúdica com o mote «Reciclar para Criar».

Além do Município de Faro, o evento volta a contar com vários parceiros, como a Sociedade Recreativa Artística Farense, o Centro de Ciências do Mar (CCMAR), a Universidade do Algarve (UAlg), a Associação Recreativa e Cultural de Músicos, o Centro Ciência Viva do Algarve, A Venda, a Seas at Risk, a Ocean Beer e a Ocean Born.

Nas palavras de Dona Edite, «uma espécie de azul vai pintar o festival com um conceito que relembra uma cor e o perigo da sua extinção na natureza. Questionamos a longevidade deste tom predominante no oceano, a sua resistência e fragilidade. Foi um desafio que nos deixou super felizes, pela temática e responsabilidade, porque acreditamos que a arte é um dos principais veículos de mudança. E nesta edição tentamos criar ondas através do cruzamento de diferentes vertentes artísticas na missão de metaforicamente reproduzir o museu que não queremos que exista nunca – aquele em que o cinza e as cores artificiais se sobrepõem ao azul».

Nicolas Blanc, da Sciaena, referiu sobre o evento que «as ameaças que o oceano enfrenta são cada vez mais claras e o Mar Motto quer sensibilizar o público para a urgência em agirmos coletivamente para não só reduzir os impactes negativos que estamos a causar enquanto sociedade, mas até para criar soluções. Acreditamos que a arte tem um papel fundamental neste processo e é com imenso orgulho que continuamos a organizar esta plataforma onde artistas que querem fazer parte desta conversa encontram um sítio para transmitir a sua mensagem. Este ano reforçámos a parte mais interativa do evento, através de workshops e conversas sobre vários temas. Visitem-nos no Mar Motto, conheçam o trabalho de artistas incríveis e fiquem a saber mais sobre o oceano e o que podem fazer para o proteger».