Sapal de Castro Marim e VRSA celebra Dia Mundial das Aves Migratórias

Cogestão da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António celebra o Dia Mundial das Aves Migratórias.

O Dia Mundial das Aves Migratórias celebra-se a 22 de outubro e, para assinalar esta data, miúdos e graúdos estão desafiados a participar nas atividades orgnaizadas pela Comissão de Cogestão da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (VRSA).

Neste dia, o diretor regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, Castelão Rodrigues e o presidente da Comissão de Cogestão da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (Cogestão da RNSCMVRSA), Francisco Amaral, convidam a um programa de aprendizagem, convívio e contemplação em simbiose com este paraíso ambiental do Sotavento algarvio.

De entre outras atividades, é proposta uma visita de campo guiada por um profissional na área do Turismo Ornitológico, que irá relevar alguns dos principais motivos de interesse desta área protegida ao nível da sua avifauna, bem como falar sobre o Turismo de Observação de Aves (birdwatching) e como este pode ser importante nas dinâmicas locais de desenvolvimento.

Os interessados para a visita, deverão confirmar a sua participação até dia 18 de outubro, através dos contactos disponíveis.

Além das visitas guiadas, haverá ainda palestras e com a apresentação do livro fotográfico «A Natureza no Mundo».

Este programa é isento de qualquer custo e decorrerá das 08h30 da manhã às 17h00, aproximadamente.

A data foi criada em 2006, com o objetivo de alertar para a importância em conservar espécies e seus habitats.