São Brás de Alportel abre concurso público para silvicultura preventiva

Município de São Brás de Alportel abre concurso público para trabalhos de silvicultura preventiva.

Dando continuidade à estratégia de ação na prevenção de incêndios florestais e de defesa da floresta, eixo prioritário na missão do município, para prosseguir os trabalhos no terreno, o município de São Brás de Alportel fez publicar ontem, dia 5 de maio, em Diário da República um concurso público para a execução de trabalhos de silvicultura preventiva em 88,38 hectares das Faixas de Gestão de Combustível do concelho.

O concurso prevê a realização de uma Faixa de Gestão de Combustível, coincidente com a Faixa de Rede Primária, com cerca de 69,36 hectares de extensão e 10 metros de largura que vai acompanhar as principais vias de comunicação do espaço do concelho.

No âmbito desta estratégia, encontra-se ainda incluída a execução de uma Faixa de Execução de Combustível, da rede secundária para proteção de aglomerados populacionais nas localidades de Almargens e Tareja, com 19,02 hectares de extensão e 100 metros de largura.

Uma medida integrada no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2017-2021, cujo concurso foi publicado com um valor base de adjudicação de 51.759,75 euros, com IVA incluído.