São Brás avança na ampliação da rede de ecopontos enterrados

Investimento ronda os 8.000 euros.

O município de São Brás de Alportel, no âmbito do Plano Geral de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana de São Brás de Alportel, está a executar uma empreitada de instalação de ecopontos enterrados, com vista a ampliar a rede destes equipamentos «que vieram melhorar enormemente as condições de segurança e higiene urbana».

Trata-se de um investimento de quase 8.000 euros, adjudicado à empresa são-brasense Sérgio Caiado Raminhos, Lda. que tem como objetivo a instalação e substituição de ecopontos enterrados na Rua Dr. José Dias Sancho.

A intervenção integra trabalhos de movimentação de terras, construção de bases em betão, instalação de ecopontos, drenagem e execução de guias em lancil periféricos, pavimentos e acessibilidades.

Segundo a autarquia, esta é «uma obra morosa, dadas as características das infraestruturas existentes no meio urbano, a profundidade necessária em terreno rochoso, às quais acresce a necessidade de equipamentos de grua apropriados para a instalação das estruturas enterradas».

A ampliação da rede de ecopontos enterrados no município «dá continuidade a toda uma estratégia de sustentabilidade e qualidade ambiental composta por muitas outras ações, fortemente reforçadas por campanhas regulares de sensibilização que visam consciencializar para uma atitude cívica e eficiente no tratamento dos resíduos».