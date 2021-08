Projeto Bio-ilhas pretende aumentar os locais disponíveis para as aves fazerem os seus ninhos e ao mesmo tempo requalificar as salinas e sapais de Olhão e Faro.

A Associação Vita Nativa – Conservação do Ambiente, em parceria com a Associação Viridia – Conservation in Action, anunciou o Projeto Bio-Ilhas – Requalificação de Salinas e Áreas Lagunares de Sapal (Olhão e Faro).

Este projeto visa recuperar ambientes degradados de sapais e salinas do Sotavento algarvio, e promover a conservação de biodiversidade através da implementação de ilhas artificiais em tanques de salinas e lagoas de ETARs.

O projeto iniciou em junho de 2021, e terá continuidade até fevereiro de 2023.

Pretende-se implementar uma série de ilhas artificiais que sejam atrativas para as espécies de aves nidificarem.

Estas ilhas em sistemas lagunares ou salinas são escassas em Portugal.

O declínio populacional a que algumas das espécies-alvo têm vindo a sofrer pode ser invertido com a implementação destas ilhas, que visa precisamente a fixação de indivíduos que utilizem e se reproduzam com sucesso nestes locais.

O decréscimo nestas populações de aves está diretamente associado ao abandono das salinas e à grande pressão humana que se verifica nestes habitats.

Com a implantação destas ilhas, e a requalificação de combros de salinas degradados, ajudar-se-á à fixação de populações de aves nidificantes, algumas com populações em declínio na Europa, como a chilreta (Sternula albifrons), a perdiz-do-mar (Glareola pratincola),o alfaiate (Recurvirostra avosetta) e o borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus), entre outras.

Também contribuirá para a fixação de dormitórios invernais de uma série de espécies de aves, nomeadamente espécies limícolas (aves que nesta região do Algarve se alimentam sobretudo em áreas de sapal durante a baixa-mar).

Em paralelo, serão levadas a cabo ações de requalificação da vegetação de sapal em zonas onde esta se encontra extremamente degradada ou danificada.

Serão também dinamizadas ações pedagógicas dirigidas às comunidades locais e escolas, bem como aos atores das atividades socioeconómicas nas áreas a intervencionar, parceiros fundamentais para o sucesso de projetos de promoção e conservação da biodiversidade.

Trata-se de um projeto a ser implementado em salinas no Parque Natural da Ria Formosa, nos municípios de Olhão e Faro, nomeadamente nas áreas salineiras entre as duas localidades e também em lagoas das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Olhão-Poente e Faro-Olhão.

Este projeto conta com parceiros como o ICNF – Direção Regional da Conservação da Natureza e das Florestas do Algarve, as Águas do Algarve, a Necton – Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, as Salinas do Grelha – Segredos da Ria, e visa congregar esforços para acolher mais parceiros e interessados.