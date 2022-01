Sábado é dia aberto na futura Reserva Natural da Lagoa dos Salgados

Silves e Almargem promovem dia aberto e sessão sobre a futura Reserva Natural da Lagoa dos Salgados.

O município de Silves e a Associação Almargem promovem duas iniciativas no âmbito da futura reserva natural da Lagoa dos Salgados, considerada património regional do Algarve e de grande interesse geológico e biológico.

O Dia Aberto decorre no sábado, 15 de janeiro, com o objetivo de promover os valores naturais da Lagoa. Especialistas de diversas áreas mostram todos os valores naturais desta importante zona húmida que se pretende preservar, com atividades para toda a família.

Na terça-feira, dia 18 de janeiro terá lugar uma Sessão de Esclarecimento sobre a futura reserva natural da Lagoa dos Salgados, no Salão Paroquial de Pêra.

Todas as atividades são gratuitas, mediante inscrição obrigatória aqui.

PROGRAMA:

09h00 – 11h00: Lagoa dos Salgados no Inverno

Guia: Rui Eufrásia (Associação Almargem) / Ponto de encontro: Parque de estacionamento da Praia Grande / Idioma: Português e Inglês

Número máximo de participantes: 10 / Número mínimo de participantes: 2 / Idade mínima: 4

Descrição: Caminhada em redor da lagoa dos Salgados para observar toda a sua riqueza natural, com especial ênfase para as aves. Nesta altura do ano, um grande número de aves, vindas de outras paragens com climas mais rigorosos, vêm juntar-se às residentes na procura de passar um Inverno num clima mais ameno, sendo por isso possível observar inúmeras espécies. Garças, patos, limícolas, passeriformes ou até rapinas, é grande o leque de espécies que pode ser observado neste local tão especial.

09h30 – 11h00: As Folhas dos Salgados

Guia: André Pinheiro (Associação Almargem) / Ponto de encontro: Parque de estacionamento da Praia Grande / Idioma: Português

Número máximo de participantes: 12 / Número mínimo de participantes: 4 / Idade mínima: 5

Descrição: Caminhada de cerca de 1 km para ver e descobrir o que escondem as folhas. Têm pêlos? Como são as nervuras? De que cor são? No final do percurso, cada família irá «pôr» as mãos no gesso para fazer um molde de uma folha. Como recompensa os pequenos exploradores vão levar esta recordação para casa!

09h30 – 12h00: À descoberta da flora e habitats da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados e Sapal de Alcantarilha

Guia: André Carapeto (Sociedade Portuguesa de Botânica) / Ponto de encontro: Passadiço da Praia Grande – Oeste (junto ao estacionamento) / Idioma: Português e Inglês

Número máximo de participantes: 15 / Número mínimo de participantes: 1 / Idade mínima: 4

Descrição: Percurso à descoberta dos diversos tipos de habitats que podem ser encontrados na área proposta para a Reserva Natural da Lagoa dos Salgados e Sapal de Alcantarilha, desde a duna ao sapal, passando pelas pastagens, matos e pomares de sequeiro. Ao longo do percurso iremos observar diferentes plantas, características de cada um destes habitats, incluindo algumas espécies de elevado interesse para a conservação.

10h00 – 13h00: Birdwatching

Guia: Guillaume Réthoré (A ROCHA Life) / Ponto de encontro: Parque de estacionamento da Praia Grande / Idioma: Português e Inglês

Número máximo de participantes: 12 / Número mínimo de participantes: 1 / Idade mínima: 6

Descrição: Um pequeno passeio pelas margens da Lagos dos Salgados, identificando as aves que sejam visíveis a cada ponto. Sempre que possível, será também identificada outra fauna ou flora que surja ao longo do trajeto.

10h00 – 13h00: Passeio nevado no Morgado das Relvas (Praia Grande)

Guia: Luís Brás (Associação Almargem) / Ponto de encontro: Parque de estacionamento da Praia Grande / Idioma: Português

Número máximo de participantes: 15 / Número mínimo de participantes: 1 / Idade mínima: 6

Descrição: Pequena caminhada por terras do antigo Morgado das Relvas à descoberta dos seus (muitos) segredos, por caminhos e colinas, entre a Lagoa dos Salgados (Sapais) de Pêra e os Sapais da Foz da Ribeira de Alcantarilha, num cenário surpreendentemente ‘nevado’, com vista para a Praia dos Medos.

10h30 – 12h00: Ciência Cidadã – O que é, para que serve e como se pode participar

Guia: Ricardo Correia (Vita Nativa) / Ponto de encontro: Observatório da lagoa dos Salgados / Idioma: Português e Inglês

Número máximo de participantes: 10 / Número mínimo de participantes: 2 / Idade mínima: 18

Descrição: Introdução à ciência cidadã, à sua importância e a algumas plataformas utilizáveis para esse efeito. Pequeno Bioblitz usando a plataforma iNaturalist.

11h00 – 12h00: O Valor do que nos rodeia

Guia: Ana Carla Cabrita (Walkin´Sagres) / Ponto de encontro: Parque de estacionamento da Praia Grande / Idioma: Português

Número máximo de participantes: 10 / Número mínimo de participantes: 1 / Idade mínima: 6

Descrição: Passeio de sensibilização ambiental.

11h00 – 12h00: Birdwatching na Lagoa dos Salgados

Guia: Luís Gonçalves (PerNatur) / Ponto de encontro: Parque de estacionamento da Praia Grande / Idioma: Português e Inglês

Número máximo de participantes: 12 / Número mínimo de participantes: 4 / Idade mínima: 5

Descrição: Sensibilização para a importância deste habitat para a avifauna.

11h45 – 13h00: À Procura de Bicharada… Debaixo de água!

Guia: André Pinheiro (Associação Almargem) / Ponto de encontro: Parque de estacionamento da Praia Grande / Idioma: Português e Inglês

Número máximo de participantes: 12 / Número mínimo de participantes: 4 / Idade mínima: 6

Descrição: Sabias que se descobrires quem vive numa ribeira, consegues ter uma ideia da qualidade da água dessa mesma ribeira? É verdade! Nesta atividade vamos recolher e analisar uns animais com um nome estranho: macroinvertebrados bentónicos. E, em função do que encontrarmos, vamos perceber como está a «saúde» da ribeira. Estás pronto para o desafio e colocar os pés na água para começar «a pescar»?

14h30 – 17h00: Conhecer as Aves da Lagoa dos Salgados e Espaços envolventes

Guia: João Ministro (Proactivetur) / Ponto de encontro: Parque de estacionamento da Praia Grande / Idioma: Português e Inglês

Número máximo de participantes: 12 / Número mínimo de participantes: 1 / Idade mínima: 12

Descrição: Passeio de observação e identificação da avifauna silvestre e sensibilização sobre a conservação e proteção desta zona.